Чем опасны готовые рационы правильного питания

— Сейчас в тренде такой формат питания. Люди пытаются даже в этой сфере следовать моде. Это особенно популярно у тех, кто много работает. Для таких людей это отличный способ сэкономить время и не проводить его на кухне. Но всегда есть подводные камни. Я бы советовала с сомнением и брезгливостью относиться к полуфабрикатам и готовым блюдам. Еда из серии «открой, подогрей и съешь» неизвестно как готовилась, из каких продуктов, как ее упаковывали и транспортировали, — пояснила Лазуренко.