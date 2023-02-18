Чем опасны готовые рационы правильного питания

В Ростове-на-Дону 108 человек отравились наборами для правильного питания. Из этого числа 76 россиян госпитализировали, некоторых почти в бессознательном состоянии. Одна из пострадавших рассказала, что у большинства отравившихся диагностировали тяжелую форму сальмонеллеза. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога-эндокринолога, специалиста по правильному питанию Натальи Лазуренко, что могло привести к массовому отравлению и действительно ли модные наборы диетического питания полезны для поддержания фигуры и здоровья организма.
По словам специалиста, еда может являться транспортером инфекционных агентов, а неправильная термическая обработка или транспортировка готовых блюд могут стать причинами заражения.
— Ничего удивительного здесь нет. Нарушение транспортировки, термической обработки или употребление изначально некачественного товара могут привести к серьезному инфекционному отравлению, — сообщила Лазуренко.
Диетолог отметила, что сальмонеллез может легко передаваться через готовые продукты питания.
— Сальмонеллез — это распространенная кишечная инфекция, которая передается через еду, зараженные продукты питания или немытые руки. Это очень неприятная инфекция. Она хорошо диагностируется по характерному стулу и другим симптомам. Сальмонеллез успешно лечится, — подчеркнула врач.
Тем не менее данная инфекция может привести к летальному исходу, если своевременно не обратиться за медицинской помощью. Также возможны серьезные осложнения, предупредила эндокринолог.
— Сальмонеллез может быть смертельно опасным, если вовремя не обратиться за медицинской помощью. У человека наблюдаются очень частый стул и рвота, что приводит к обезвоживанию организма. Он теряет жизненно необходимые электролиты, что может привести к осложнениям. Например, в работе сердечно-сосудистой систему и печени. Но если вовремя диагностировать и провести лечение, то инфекция быстро проходит, — заверила Лазуренко.
По ее мнению, не нужно слепо следовать за новомодными тенденциями. Готовая еда таит в себе массу опасностей. К ней нужно относиться с большой осторожностью.
— Сейчас в тренде такой формат питания. Люди пытаются даже в этой сфере следовать моде. Это особенно популярно у тех, кто много работает. Для таких людей это отличный способ сэкономить время и не проводить его на кухне. Но всегда есть подводные камни. Я бы советовала с сомнением и брезгливостью относиться к полуфабрикатам и готовым блюдам. Еда из серии «открой, подогрей и съешь» неизвестно как готовилась, из каких продуктов, как ее упаковывали и транспортировали, — пояснила Лазуренко.
Диетолог подчеркнула, что правильное питание должно формироваться у каждого человека самостоятельно. Нужно готовить под себя и для себя. Эти навыки помогают стать обладателем хорошей фигуры, желаемого качества тела и здорового организма.
Кроме того, по ее словам, желание сэкономить время на приготовлении пищи может обернуться долгим восстановительным процессом.
— Нужно бросить эти ленивые варианты, которые могут быть смертельно опасны. Организм после кишечных инфекций может восстанавливаться месяцами. Так как готовыми наборами питания пользуются в основном спортсмены и любители здорового образа жизни, они могут выпасть из нормальной жизни на долгое время, — предупредила Лазуренко.
Специалист напомнила, что сбалансированные блюда можно и нужно готовить самостоятельно.
— Правильное питание — это очень простые продукты и доступные способы приготовления пищи. Здесь главное — не лениться. Это поможет контролировать процесс приготовления от начала до конца, выбрать продукты самостоятельно и быть уверенным в их качестве. Я предлагаю задуматься и пересмотреть свои отношения с едой, чтобы быть здоровыми, — посоветовала эндокринолог.