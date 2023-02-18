Врач назвала способы снижения веса для офисных работников

Офисные трудяги проводят на работе минимум по 8 часов в день 5 дней в неделю. Полезного для организма мало — большую часть времени приходится сидеть в помещении без свежего воздуха. Кроме того, многие на работе закусывают неполезной, но быстро насыщающей едой. При этом выглядеть красиво по-прежнему хочется, а кто-то ещё и стремится постройнеть. Врач-эндокринолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Оксана Панова рассказала, как сбросить вес при сидячем образе жизни.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По мнению специалиста, добиться цели можно не только сложными путями — строгими диетами и тяжёлыми тренировками. Важно соблюдать главное правило: расход калорий должен превышать их потребление.

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Есть и ещё несколько советов:

Соблюдать питьевой режим

Норма в сутки — 30 мл жидкости на 1 кг веса, включая жидкость, получаемую с продуктами питания.

Выбирать полезные перекусы

Без контроля над перекусами легко превысить дневную норму калорий. Можно заменить сладости и мучное полезными альтернативами: ломтиками моркови или сельдерея, орехами.

Создать дефицит калорий

Нужно уменьшить суточную калорийность — постепенно, не сокращая слишком сильно: оптимально — на 30% от нормы.

Сократить количество сахара

Делать это нужно постепенно. Также важно обращать внимание на состав продуктов — во многих есть скрытый сахар: в лимонадах, пакетированных соках, готовых завтраках, йогуртах с добавками, кетчупе и других покупных соусах.

Отказаться от быстрых углеводов

От продуктов с ними растёт вес и постоянно хочется есть. Это фастфуд, магазинная выпечка, сладости, шоколадные батончики, лапша быстрого приготовления.

Есть больше белка

При сидячем образе жизни норма потребления белка — 65–75 г в сутки. Полезнее всего рыба, морепродукты, курица или индейка. Для белкового перекуса подойдёт варёное яйцо или кусочек сыра.

Сократить количество соли

Взрослый человек должен съедать её не больше 5–6 г в день. Это и та соль, которую мы добавляем в блюда, и та, которая содержится в готовой еде. Больше всего соли в продуктах из переработанного мяса — магазинной колбасе, копчёностях и сосисках.

Снизить употребление алкоголя

Алкоголь тоже содержит калории, а отдельные сорта напитков — много сахара. Ну и закусываем мы не самым полезным.

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