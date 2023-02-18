Названы лучшие варианты для домашних тренировок зимой. Об этом сообщает Longevity.

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По информации источника, для поддержания активности подходят прыжки со скакалкой и берпи, сочетающие в себе отжимания, приседания и выпрыгивания. Также эксперты советуют выбрать одно из уличных занятий, например, катание на коньках.