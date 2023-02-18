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3 часа назад

Названы лучшие варианты для домашних тренировок зимой

Lenta.ru

Названы лучшие варианты для домашних тренировок зимой. Об этом сообщает Longevity.

Названы лучшие варианты для домашних тренировок зимой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации источника, для поддержания активности подходят прыжки со скакалкой и берпи, сочетающие в себе отжимания, приседания и выпрыгивания. Также эксперты советуют выбрать одно из уличных занятий, например, катание на коньках.

Кроме того, рекомендуется делать упражнение «скалолаз». Для его выполнения необходимо занять исходное положение в упоре лежа. Далее нужно по очереди поднимать согнутые в колене ноги в сторону противоположных плеч. Также эксперты предлагают заняться кикбоксингом, сочетая удары ногами и руками.

Здоровье,
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