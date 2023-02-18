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44 минуты назад

Терапевт Белан перечислил неочевидные причины набора веса

Мира Маркина

Набор веса зависит не только от разницы потребленной и израсходованной энергии, но и от нескольких других факторов. Об этом терапевт Кирилл Белан рассказал "Газете.ру".

Терапевт перечислил неочевидные причины набора веса
Фото: PxherePxhere

На метаболизм заметно влияют гормоны, а на них воздействуют многие другие факторы. В частности, недостаток сна провоцирует организм интенсивнее вырабатывать кортизол. Из-за этого повышается уровень инсулина и устойчивость организма к нему.

Ключевое значение имеет и сообщество бактерий кишечника. Если употреблять в пищу продукты с клетчаткой, оно будет более разнообразным и вес будет расти медленнее вне зависимости от того, сколько энергии потребляет организм.

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По словам Белана, на массу тела влияют химические вещества, из-за которых нарушается эндокринный баланс. Среди них так называемые пластификаторы: бисфенол, А, B, S, парабены, пестициды. Чтобы не позволить им воздействовать на метаболизм, эксперт рекомендует не использовать пластиковую посуду и не разогревать в ней пищу в микроволновой печи. Пластик лучше заменить на стекло или керамику.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему время ужина не влияет на появление лишнего веса.

Здоровье,
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