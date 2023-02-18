Как бороться с авитаминозом и хандрой в конце зимы

В конце зимы у многих людей начинается сезонная хандра, вызванная авитаминозом и недостатком солнечного света. Это выражается в повышенной утомляемости, проблемах со сном, ухудшении состояния волос и ногтей. Но выход есть, несмотря на нехватку свежих овощей и фруктов. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как избежать авитаминоза и пережить конец зимы.
«Прежде всего, белок. Не нужно садиться ни в коем случае ни на какую диету, какие-нибудь вегетарианские и прочие. Нам нужен хороший цельный белок из продуктов животного происхождения, но так, чтобы он легко усваивался», — рассказала она.
Специалист посоветовала побольше есть кисломолочных продуктов, особенно творог — благодаря метионину, он хорошо сжигает жиры. Также стоит употреблять побольше мяса индейки, курицы, кролика и нежирную рыбу. В качестве гарнира можно использовать нут или фасоль.
Очень спасают в холодное время года хлеб из цельнозернового зерна, чечевица и печень трески. Ведь в такие периоды нужны продукты с высоким содержанием витамина D, магния и омега-3 жирных кислот.
Также надо включить в рацион семечки и орехи, зелёные овощи и горький шоколад. Кроме этого, очень полезна квашеная капуста.