Как бороться с авитаминозом и хандрой в конце зимы

В конце зимы у многих людей начинается сезонная хандра, вызванная авитаминозом и недостатком солнечного света. Это выражается в повышенной утомляемости, проблемах со сном, ухудшении состояния волос и ногтей. Но выход есть, несмотря на нехватку свежих овощей и фруктов. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как избежать авитаминоза и пережить конец зимы.

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«Прежде всего, белок. Не нужно садиться ни в коем случае ни на какую диету, какие-нибудь вегетарианские и прочие. Нам нужен хороший цельный белок из продуктов животного происхождения, но так, чтобы он легко усваивался», — рассказала она.

Специалист посоветовала побольше есть кисломолочных продуктов, особенно творог — благодаря метионину, он хорошо сжигает жиры. Также стоит употреблять побольше мяса индейки, курицы, кролика и нежирную рыбу. В качестве гарнира можно использовать нут или фасоль.

Очень спасают в холодное время года хлеб из цельнозернового зерна, чечевица и печень трески. Ведь в такие периоды нужны продукты с высоким содержанием витамина D, магния и омега-3 жирных кислот.