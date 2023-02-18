Мясников назвал правильный способ устраивать разгрузочные дни

Наиболее правильный способ устраивать разгрузочные дни в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, в такие дни не нужно морить себя голодом.

Фото: Мослента Мослента

«Это должен быть не полный голод, но снижение до восьмисот калорий», — рассказал специалист, уточнив, что в обеде и ужине в разгрузочные дни себе отказывать не стоит, но нужно сократить количество потребляемых калорий. По его словам, такие дни достаточно устраивать себе один-два раза в неделю.