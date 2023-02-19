Стоматолог объяснила, как выбирать лечебную пасту

Менять нужно не только зубную щетку, но и пасту. Об этом "Известиям Мордовии" рассказала заведующая Центром здоровья для детей детской поликлиники №2 г. Саранска Людмила Учватова.

Фото: Реальное время Реальное время

— В зависимости от состояния зубов можно выбрать лечебную или профилактическую пасту. Причем если профилактическую пасту вы можете подобрать самостоятельно, по отзывам и советам знакомых, то покупать лечебную нужно только по рекомендациям врачей, — отметила она.

По ее словам, менять зубную пасту следует каждые несколько месяцев. Это нужно для того, что обеспечить комплексный уход за полостью рта.