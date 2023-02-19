Тренер назвала топ-5 упражнений с фитболом

Тренер Наталья Дарашевич назвала топ-5 упражнений с фитболом. Ее слова приводит «Чемпионат».

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Дарашевич рекомендовала выполнять ягодичный мостик.

«Лягте на спину, пятки поставьте на фитбол, руки положите вдоль туловища. Согните одну ногу в колене и оторвите ее от фитбола. Выпрямляйте и сгибайте вторую ногу, тем самым откатывая мяч от себя», — объяснила она технику выполнения упражнения.

Далее специалист предложила делать скручивания. Для этого нужно лечь спиной на фитбол, согнув ноги в коленях и держа таз на весу. В руки лучше взять небольшой легкий мяч. На выдохе необходимо плавно разворачивать корпус сначала в одну, а затем в другую сторону.

Также Дарашевич посоветовала выполнять махи рукой и ногой. Для этого нужно лечь спиной на фитбол, при этом таз должен оставаться на весу, а ноги согнуты в коленях. Далее на выдохе необходимо поочередно поднимать вверх противоположные руку и ногу, стараясь держать их прямыми и соединить в верхней точке.

Кроме того, тренер посоветовала делать подъем ног с мячом.

«Лягте на спину, фитбол зажмите между лодыжек. Руки вдоль корпуса. Медленно поднимите ноги с фитболом от пола и заводите их за голову, а после вернитесь в исходное положение», — рассказала Дарашевич.

Еще одно упражнение, которое рекомендует тренер, — подъем таза. Для его выполнения нужно встать в упор лежа, положив ноги на фитбол. Ладони должны быть под плечами, а корпус и ноги образовывать прямую линию.

«На выдохе поднимите таз вверх, чувствуя напряжение пресса. На вдохе вернитесь в исходное положение, плавно вытягиваясь в планку. Поясницу не прогибайте», — описала технику Дарашевич.