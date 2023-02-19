Испания ввела оплачиваемый «менструальный отпуск»

Испания приняла закон, разрешающий женщинам не работать в дни менструации. Сотрудницы, у которых период проходит болезненно, после предоставления соответствующей справки могут получить ежемесячный оплачиваемый отпуск на срок от трех до пяти дней.

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Испания стала первой страной в Европе, которая законодательно дала женщинам такое право. Хотя в основном местные работодатели и так давали женщинам возможность не работать в подобные дни, рассказала Business FM журналист в Барселоне Надежда Бобкова.

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Надежда Бобкова журналист в Барселоне «Я не могу назвать этот закон суперпрорывным в рамках испанского общества, потому что в общем и целом феминистские тенденции, тенденции равноправия и тенденции открытого общения на тему в том числе физиологических нужд прослеживаются уже очень давно, например, можно услышать совершенно нормально обсуждение менструальных циклов. И то, что женщинам дают три оплачиваемых дня в месяц на то, чтобы они отдохнули, пришли в себя, поскольку у них менструация в эти дни, это абсолютно нормально.

Поскольку здесь общество к этому абсолютно готово и раньше можно было нормально договориться, сказать, что сегодня я себя плохо чувствую, поработаю не в полную силу, из дома или приду завтра. Очень часто работодатели в таких случаях идут навстречу и не просят никаких медицинских подтверждений, если у тебя действительно плохое самочувствие. Здесь хорошо развиты трудовые права сотрудников, так что работодателю не выгодно какие-то препоны ставить, а проще дать человеку погулять один-два дня. Практиковалось это и раньше. Теперь это оформлено законодательно, и даже если начальник не идет навстречу, можно будет потребовать этого. В общем, это хороший знак».

Новый закон был принят 185 голосами против 154 при трех воздержавшихся.