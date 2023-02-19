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2 часа назад

Окулист рассказал, какая диета улучшает зрение

Ferra.ru

Шафик Рехман, хирург-офтальмолог, объяснил, почему для здорового зрения важно есть разноцветные продукты. Существует несколько вариантов пищи, которая лучше всего подойдёт.

Окулист рассказал, какая диета улучшает зрение
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам доктора Шафика Рехмана, чем ярче напиток или тарелка с едой, тем лучше для здоровья глаз. К примеру, из красных продуктов для этого можно выбрать ягоды (включая клубнику), помидоры, красное мясо (в умеренных количествах, содержит цинк), красный перец, лосось (содержит омега-3). Из питательных веществ предотвратить развитие катаракты, возрастной дегенерации жёлтого пятна или отсрочить её появление может витамин С.

Из оранжевых и жёлтых продуктов подойдут апельсины, грейпфруты, лимоны, морковь, абрикосы, дыни, сладкий картофель. В их состав входит витамин С, а в состав моркови и абрикосов - ещё и бета-каротин, который улучшает зрение.

Из зелёных продуктов (капусты, салата и пр.) можно получить зеаксантин и лютеин. Он помогают улучшить состояние при возрастной дегенерации жёлтого пятна и замедлить её прогрессирование.

Важно также употреблять для здоровья глаз яйца. Они содержат витамин А, который уменьшает сухость глаз и играет ключевую роль в хорошем состоянии глаз.

А вот алкоголь в больших количествах употреблять противопоказано, если вы хотите сохранить зрение. У тех, кто пьёт слишком много, может возникнуть дегенерация зрительного нерва, которая может серьёзно повлиять на зрение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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