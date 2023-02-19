Четыре вещи, которые улучшат вашу жизнь после 50 лет

Профессор общественного здравоохранения из Техасского университета A&M перечислил четыре важных шага, которые нужно сделать после 50 лет, чтобы сохранить здоровье и улучшить жизнь в целом. И это не стандартные пункты вроде правильного питания и полноценного сна.

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По словам профессора Джея Мэддока, есть четыре пункта, на которые особенно важно обратить внимание после 50 лет. Они помогут вам улучшить качество жизни.

Колоноскопия. Это процедура, при которой осматривается прямая и толстая кишка. Она позволяет выявить рак на ранней стадии. А людям из группы риска развития рака пройти обследование нужно ещё раньше: к таким пациентам относятся те, у кого в семейном анамнезе есть колоректальный рак, или пациенты с воспалительным заболеванием кишечника.

Вакцина от опоясывающего лишая. После того как вы переболели ветряной оспой, вирус этого заболевания остаётся в организме на всю жизнь и может проявиться в форме опоясывающего лишая. Обычно лишай не опасен для жизни, но он может быть очень болезненным и значительно повышает риск инсульта в течение следующего года после заражения.

Пенсионные накопления и скидки. Может случиться так, что вы уйдёте на пенсию раньше, чем планировали. В том числе из-за потери работы, болезни, травмы. Согласно общему правилу, у вас должно быть 80% вашего предыдущего дохода, чтобы вы могли себя комфортно чувствовать на пенсии. И сюда могут входить самые разные источники дохода. К тому же вы можете сэкономить благодаря скидкам.

Документы. Важно после 50 лет быть готовым к неожиданностям. Известно, что уровень смертности у тех, кому 55-64 года, в два раза выше, чем у людей в возрасте от 45 до 54 лет. Имеет смысл подготовить завещание, досрочную доверенность.