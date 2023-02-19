Почему не появляется стальной пресс

Пропадая сутками в тренажёрном зале или потея часами дома, хотелось бы получить результат как у тех фитнес-моделей из соцсетей. Однако зачастую бывает, что качается всё, кроме пресса — хотя сил для этого приложено уйма. Старший преподаватель кафедры физической культуры ГУУ Денис Кокорев объяснил, как такое возможно.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Как рассказал специалист, пресс обычно качается, когда поднимают ноги или корпус лёжа или вися на перекладине. Это всё по нормативам, вот только обычно спортсмены выполняют упражнение с прямой спиной, и вот тут-то и зарыта проблема. В таком положении прямая мышца живота почти не работает, а вот если её скручивать и сгибать, тогда и результат будет. Понять, что во время упражнения что-то пошло не так, просто — в ногах и пояснице начинает скапливаться напряжение.

Техника выполнения не будет отличной, если не следить за дыханием. Выдыхать нужно на усилии, а вдыхать — на опускании ног или торса. В таком случае мышцы будут лучше сокращаться, а в животе отрегулируется давление.

Ну и если не делать упражнения регулярно, то о стальном прессе можно забыть. Частота тренировок тоже очень важна. Многие спортсмены и фитоняшки считают, что на пресс можно сделать пару упражнений по два-три подхода в конце тренировки. Смысл уделять кубикам особое внимание, когда мышцы живота требуются во многих упражнениях и по идее тренируются всё время? Но нет — вообще-то пресс состоит из прямой, поперечной и косых мышц, и все они качаются только при наклонах, сгибаниях, кручениях и других упражнениях.