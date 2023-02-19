Почему не появляется стальной пресс

Пропадая сутками в тренажёрном зале или потея часами дома, хотелось бы получить результат как у тех фитнес-моделей из соцсетей. Однако зачастую бывает, что качается всё, кроме пресса — хотя сил для этого приложено уйма. Старший преподаватель кафедры физической культуры ГУУ Денис Кокорев объяснил, как такое возможно.
Как рассказал специалист, пресс обычно качается, когда поднимают ноги или корпус лёжа или вися на перекладине. Это всё по нормативам, вот только обычно спортсмены выполняют упражнение с прямой спиной, и вот тут-то и зарыта проблема. В таком положении прямая мышца живота почти не работает, а вот если её скручивать и сгибать, тогда и результат будет. Понять, что во время упражнения что-то пошло не так, просто — в ногах и пояснице начинает скапливаться напряжение.
Техника выполнения не будет отличной, если не следить за дыханием. Выдыхать нужно на усилии, а вдыхать — на опускании ног или торса. В таком случае мышцы будут лучше сокращаться, а в животе отрегулируется давление.
Ну и если не делать упражнения регулярно, то о стальном прессе можно забыть. Частота тренировок тоже очень важна. Многие спортсмены и фитоняшки считают, что на пресс можно сделать пару упражнений по два-три подхода в конце тренировки. Смысл уделять кубикам особое внимание, когда мышцы живота требуются во многих упражнениях и по идее тренируются всё время? Но нет — вообще-то пресс состоит из прямой, поперечной и косых мышц, и все они качаются только при наклонах, сгибаниях, кручениях и других упражнениях.
Ещё частой проблемой становится желание человечка получить всё и сразу. Он бросается в тренировки с головой, беря непосильную нагрузку и повторяя всё по миллиону раз, хотя его тело явно к такому не привычно. Можно представить, что его ждёт в итоге — усталость мышц или даже травмы. Против первых помогут растяжка, массаж, сауна и миофасциальный релиз, а против вторых — врачи.