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50 минут назад

Россиянам рассказали, при каких болячках массаж только навредит

Секрет Фирмы

Даже после одного сеанса массажа у качественного специалиста можно ощутить лёгкость в теле, подъём сил и улучшить самочувствие. При этом не стоит считать, что массаж — безобидная процедура, которую можно делать всем подряд в неограниченном количестве. О том, когда он может навредить, «Доктору Питеру» рассказала врач-физиотерапевт клиники «Будь Здоров» в Уфе Екатерина Маракаева.

Врач рассказала, при каких болезнях опасен массаж
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, хороший массаж поможет снять мышечное напряжение, преодолеть последствия инсульта и решить ряд серьёзных проблем со здоровьем. При этом вид массажа — ручной или с использованием аппаратов и подручных средств — роли не играет.

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Важно, что сама процедура — вид физической нагрузки, хоть и пассивной. И обычно её по показаниям назначает врач. Если же вы решили сходить на массаж для профилактики и расслабления, сам специалист должен уточнить у вас наличие противопоказаний к процедуре. Иначе есть риск спровоцировать обострение существующих болячек или навредить организму по-другому.

Есть перечень болезней, при которых массаж запрещён. Среди них — тяжёлое общее состояние человека, любая онкология и доброкачественные опухоли быстрого роста, наличие ВИЧ-инфекции или СПИДа, туберкулёз в активной форме, любые проблемы со свёртываемостью крови, частые приступы стенокардии, а ещё камни в почках или в желчном пузыре.

Также мануального воздействия стоит избегать в местах, где есть родинки или папилломы (если при массаже их не получится не трогать) и тем, у кого есть повреждения на коже — ранки, швы после операций и любые кожные болячки. Противопоказан массаж также при температуре и болях в животе, но после выздоровления — пожалуйста.

В некоторых случаях, если массаж необходим и пользы от него будет больше, чем вреда, врач может дать на него согласие. Например, наличие опухоли — противопоказание, но если она не имеет быстрого роста и процедура будет проводиться в другой зоне — массаж допустим. Также иногда разрешение на сеанс у массажиста дают тем, кто успешно вылечил онкологию и уже более пяти лет здоров.

Здоровье,
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