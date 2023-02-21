Россиянам раскрыли простые способы добиться кубиков пресса

Фитнес-тренер и эксперт сети спортивных клубов XFIT в России Юлия Гуляева раскрыла россиянам простые способы, с помощью которых можно добиться кубиков пресса. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 21 февраля.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам спортсменки, на рельефный пресс влияет количество подкожного жира, тонус мышц и правильная осанка.

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«Сутулость, заваленные вперед плечи, увеличенный лордоз и соответствующий ему передний наклон таза — все это приводит к тому, что даже у относительно худого человека живот может выпирать», — объяснила она.

В связи с этим Гуляева предложила в первую очередь наладить режим тренировок и питания. Для того чтобы добиться желаемых кубиков без стресса для организма, необходимо сделать свои приемы пищи сбалансированными, а также отказаться от фаст-фуда, хлебобулочных изделий и сахара.

«Ешьте больше фруктов и овощей, пейте достаточное количество воды и в целом старайтесь употреблять продукты с минимальной пищевой обработкой. Это позволит не только снизить вес, но и уменьшить отечность и улучшить внешний вид кожи», — уточнила она.

Что касается физической активности, то Гуляева отметила, что тренировки должны быть комплексными. В начале необходимо выполнить упражнения на все тело, а в конце — на пресс, в частности скручивания, подъемы ног в висе и планка. В то же время тренер предупредила, что косыми мышцами пресса лучше не увлекаться, поскольку они визуально делают талию шире.

В заключение собеседница издания обратила внимание на осанку.

«Расправленные плечи, осевое вытяжение, таз в нейтральном положении — все это требует тренировок всех мышечных групп с акцентом на отстающие, а не только проработку мышц пресса», — заключила Гуляева.