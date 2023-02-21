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3 часа назад

Российский врач предупредила об опасности ношения корректирующего белья

Vse42.ruиещё 1

Регулярное использование корректирующего фигуру нижнего белья может привести к различным проблемам со здоровьем. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог и член Российского союза нутрициологов Маргарита Арзуманян.

Врач предупредила об опасности ношения корректирующего белья
Фото: Vse24Vse24

Она объяснила, что утягивающие свойства такого белья негативно влияют на внутренние органы, так как их сдавливает, также могут начаться проблемы с дыханием, лимфо – и кровообращением.

– Сдавливание в области эпигастрия может приводить к рефлюксу, забросу желудочного сока в пищевод, что, в свою очередь, вызовет изжогу и трудности с глотанием, – сказала эксперт.

Кроме того, мышцы привыкают к постоянному стягиванию и становятся более дряблыми, на позвоночник оказывается излишне давление, из-за чего появляются боли в спине.

Арзуманян напомнила и о том, что подобное белье хорошо тянется, поскольку шьется из синтетической ткани, которая провоцирует кожные недуги в виде опрелостей, зуда, жжения и покраснений. Вместе с тем могут образоваться и воспаления волосяных фолликул (фолликулит), дерматиты и даже грибковые поражения.

Существует и утягивающее белье для мужчин. Если долго его носить, риску подвергаются половые органы, в частности, нагревается область мошонки, что чревато ухудшением качества семенной жидкости. В свою очередь, это может сказаться на фертильности.

В заключение врач посоветовала не злоупотреблять ношением корректирующего белья и надевать его не чаще одного-двух раз в неделю, пишет радио Sputnik.

Здоровье,
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