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55 минут назад

Россиянам назвали причины отказаться от мяса

Секрет Фирмы

Жареным говяжьим стейком, жирной свиной рулькой или шашлыком из молодого барашка не прочь полакомиться многие. Правда, врачи всё чаще призывают россиян отказаться от красного мяса — мол, оно жирное, тяжело переваривается и рак вызывает. Так ли это на самом деле, «Доктору Питеру» рассказала врач-терапевт клиники «Будь здоров» в Каменске-Уральском Ирина Новожилова.

Россиянам назвали причины отказаться от мяса
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, употребление свинины, баранины и других видов красного мяса действительно увеличивает риски развития онкологии. Особенно это касается колоректального рака — вероятность его развития растёт на 20–30%.

Помимо этого, злоупотребление красным мясом ведёт к болезням сердца. Особенно если налегать на колбасы, сосиски и другие виды обработанного мяса. При этом исследования показали, что если съедать по три 100-граммовых порции говядины в неделю, то проблем со здоровьем они не вызовут.

Те, кто переживает, что из-за отказа от мяса он недополучит белка, — расслабьтесь. Протеин можно получить ещё из рыбы, птицы, орехов и сои. Это навскидку — вариантов много, и они даже полезнее будут.

Зато в мясе много неполезных насыщенных жиров — они провоцируют проблемы с сердцем. Особенно если вы не обрезаете жир. Также благодаря красному мясу можно здорово поднять уровень холестерина в крови. Из-за него могут образовываться бляшки, а ещё растёт риск гипертонии, сахарного диабета, инсультов и инфарктов.

Кроме того, стоит помнить, что сейчас мясо уже не то, что с бабушкиной фермы, — в нём могут встретиться гормоны и антибиотики. За них здоровье точно не скажет спасибо.

Также употребление меньшего количество мяса поможет лучше усваиваться кальцию из молочки и растительной пищи. Кости с годами скажут вам спасибо.

Ещё один приятный бонус — вы будете лучше пахнуть. Это уже доказано учёными. И, наконец, проверено, что у вегетарианцев в организме меньше воспаления, чем у мясоедов. А это значит, что и сердце будет здоровее, и внимательность будет на высоте, и жизнь лучше.

Здоровье,Ирина Новожилова,
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