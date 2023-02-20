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1 час назад

Как насытить себя омегой-3 за один прием пищи: 3 продукта

Российская Газета

Для поддержания жизненно важных функций организму необходимы жирные кислоты омега-3. Нервная и иммунная системы без них нормально функционировать не может. Также из омега-3 синтезируются гормоноподобные вещества. Последние важны для регулирования воспалительных процессов, свертываемости крови, сокращения стенок артерий и прочих процессов. Врачи отмечают, что одним из самых простых и доступных продуктов с высоким содержанием жирных кислот является льняное масло.

Как насытить себя омегой-3 за один прием пищи: 3 продукта
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Выбирать лучше нерафинированное холодного отжима. Но хранить его долго нельзя, масло быстро окисляется", - передает здоровое-питание.рф со ссылкой на специалистов.

Оптимально с использованием льняного масла заправлять салаты, каши, смешивать с кефиром или йогуртом, жарить на нем не стоит.

Еще одним лидером по содержанию омега-3 является лосось. Однако в качестве альтернативы подойдет, например, более доступная скумбрия. Кроме того, содержатся в большом количестве незаменимые жирные кислоты в селедке и прочих пресервах, в консервах и, конечно, в замороженной рыбе. Но тут важно контролировать количество соли в продукте.

Стоит обратить внимание и на орехи - у грецкого самый высокий уровень содержания омеги-3 - 9,08 г на 100 г.

"Однако этот продукт очень калорийный, поэтому злоупотреблять им не стоит. Избыток может перегрузить печень", - предупредили специалисты, добавив, что достаточно съедать пять грецких орехов в день, чтобы получить суточную дозу жирных кислот.

Врачи напоминают, что для крепкого здоровья, красоты, сохранения мышечной массы и потери лишнего веса одинаково важны полезные жиры и белки. В связи с чем специалисты порекомендовали есть нежирную курицу, яйца, бобовые, творог с низким содержанием жира.

Здоровье,
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