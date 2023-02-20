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31 минуту назад

Медики составили топ-7 продуктов, полезных для сосудов головного мозга

СОВА

Специалисты утверждают, что главная причина инсультов – хрупкие сосуды головного мозга. Их естественному износу, в том числе, способствуют продукты с содержанием в большом количестве холестерина, соли, трансжиров и других вредных соединений.

7 продуктов, полезных для сосудов головного мозга
Фото: СОВАСОВА

Специалисты Роскачества отметили, что лучшить состояние сосудов и снизить риск инсульта можно благодаря следующим продуктам:

Орехи – нормализуют солевой баланс плазмы, содержат витамин К и другие витамины.

Сухофрукты (курага, финики, чернослив) – в кураге много витамина А, полезного для эпителия стенок сосудов, а в черносливе и финиках – витамина Р.

Лимон – способствует снижению уровня "плохого" холестерина в крови, очищая сосуды.

Свекла – также понижает уровень "плохого" холестерина и очищает кровь.

Мед – помогает восстановлению биохимического состава крови, выводу токсинов из плазмы, понижению уровня "плохого" холестерина.

Зеленый чай – благотворно влияет на тонус сосудов головного мозга, расширяет их, улучшая кровоток.

Темный шоколад – содержит флавонол, улучшающий кровообращение в мозге.

По мнению специалистов, для укрепления сосудов необходимо избавиться от вредных привычек и добавить в свою жизнь физическую активность. А тем, у кого сидячая работа, советуют вставать каждые 30 минут, а в обед или вечером проводить прогулки на свежем воздухе.

Здоровье,
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