7 продуктов, полезных для сосудов головного мозга

Специалисты утверждают, что главная причина инсультов – хрупкие сосуды головного мозга. Их естественному износу, в том числе, способствуют продукты с содержанием в большом количестве холестерина, соли, трансжиров и других вредных соединений.

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Специалисты Роскачества отметили, что лучшить состояние сосудов и снизить риск инсульта можно благодаря следующим продуктам:

Орехи – нормализуют солевой баланс плазмы, содержат витамин К и другие витамины.

Сухофрукты (курага, финики, чернослив) – в кураге много витамина А, полезного для эпителия стенок сосудов, а в черносливе и финиках – витамина Р.

Лимон – способствует снижению уровня "плохого" холестерина в крови, очищая сосуды.

Свекла – также понижает уровень "плохого" холестерина и очищает кровь.

Мед – помогает восстановлению биохимического состава крови, выводу токсинов из плазмы, понижению уровня "плохого" холестерина.

Зеленый чай – благотворно влияет на тонус сосудов головного мозга, расширяет их, улучшая кровоток.

Темный шоколад – содержит флавонол, улучшающий кровообращение в мозге.