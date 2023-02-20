Сексолог указала на неожиданное влияние отсутствия интима на здоровье женщины

Нехватка секса может оказать неожиданное, но не прямое влияние на здоровье женщины, рассказала врач-гинеколог медицинского центра «Кравира» и сексолог Анастасия Акимова. Ее слова приводит белорусское издание Onliner.

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По словам Акимовой, вопреки предрассудкам, «для репродуктивного здоровья» женщинам необязательно заниматься сексом или родить ребенка. Однако отсутствие интима сказывается на здоровье психологически, если женщина переживает о своей половой жизни. «Точных причин развития таких женских заболеваний, как, например, миома или эндометриоз, не установлено. Определено лишь влияние наследственности и психоэмоциональных факторов. Да, если рассматривать психологический компонент, то переживания женщины за нереализованный репродуктивный потенциал могут сыграть свою роль», — указала врач.

Гинеколог уточнила, что довольная жизнью женщина может комфортно обходиться без секса или получать оргазм с помощью мастурбации без участия партнера. «Отсутствие секса плохо отражается на самочувствии женщины только в том случае, если она занимается самоедством», — заключила она.