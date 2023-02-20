Какие изменения на коже говорят о проблемах с щитовидной железой

Оказывается, иногда заболевание щитовидной железы можно определить по неожиданному, а также неочевидному симптому. Об этом информирует шведское издание Expressen.
В материале говорится, что заболевания эндокринной системы способны спровоцировать бледность кожи, вызванную большим содержанием в её составе воды, или неожиданно окрасить её в жёлтый или оранжевый цвет.
Такие изменения особенно заметны в области шеи, кожи рук или носогубных складок. Они вызывают мысли о каком-либо из гепатитов, что, впрочем, тоже должно насторожить и подтолкнуть человека обратиться к медику.
Отмечается, что в любом случае жёлтые пятна на лице – это не только некрасиво, но и опасно. Такой симптом никак не должен заставлять обращаться с ним безответственно, поскольку он в любом случае грозит оказаться признаком весьма неприятного и небезопасного, в том числе и для окружающих, заболевания в случае гепатитной инфекции.