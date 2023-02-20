Какие изменения на коже говорят о проблемах с щитовидной железой

Оказывается, иногда заболевание щитовидной железы можно определить по неожиданному, а также неочевидному симптому. Об этом информирует шведское издание Expressen.

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В материале говорится, что заболевания эндокринной системы способны спровоцировать бледность кожи, вызванную большим содержанием в её составе воды, или неожиданно окрасить её в жёлтый или оранжевый цвет.

Такие изменения особенно заметны в области шеи, кожи рук или носогубных складок. Они вызывают мысли о каком-либо из гепатитов, что, впрочем, тоже должно насторожить и подтолкнуть человека обратиться к медику.