Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
2 часа назад

Какие изменения на коже говорят о проблемах с щитовидной железой

FBM.ru

Оказывается, иногда заболевание щитовидной железы можно определить по неожиданному, а также неочевидному симптому. Об этом информирует шведское издание Expressen.

Какие изменения на коже говорят о проблемах с щитовидной железой
Фото: FBM.ruFBM.ru

В материале говорится, что заболевания эндокринной системы способны спровоцировать бледность кожи, вызванную большим содержанием в её составе воды, или неожиданно окрасить её в жёлтый или оранжевый цвет.

Такие изменения особенно заметны в области шеи, кожи рук или носогубных складок. Они вызывают мысли о каком-либо из гепатитов, что, впрочем, тоже должно насторожить и подтолкнуть человека обратиться к медику.

Отмечается, что в любом случае жёлтые пятна на лице – это не только некрасиво, но и опасно. Такой симптом никак не должен заставлять обращаться с ним безответственно, поскольку он в любом случае грозит оказаться признаком весьма неприятного и небезопасного, в том числе и для окружающих, заболевания в случае гепатитной инфекции.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий