Метод тарелки: самый простой способ похудеть и быть здоровым

Без запретов, ограничений, взвешиваний еды и постоянного подсчета.

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Современные диетологи повторяют раз за разом: диеты не работают! Ограничения приводят к куда более серьезным проблемам, чем пара лишних килограммов. Они могут обернуться расстройством пищевого поведения, срывами, набором веса, сбоем гормонального баланса, булимией.

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Несколько лет назад одним из самых простых и эффективных методов избавиться от лишнего веса или поддерживать форму считался подсчет калорий, но и этот способ все же относится к ограничительному пищевому сценарию и повышает тревожность. Кроме того, подсчет требует взвешивания продуктов, постоянных записей, а значит, отнимает много времени.

На смену ему пришла более здоровая, легкая и полезная система. Именно ее рекомендует американская ассоциация диетологов. Название у данного способа говорящее — метод тарелки. Он не отнимает много времени, нормализует работу ЖКТ, а еще позволяет не испытывать чувство голода.

Как использовать метод тарелки

К этому способу прибегают 2—3 раза в день, а перекусы оставляют на свое усмотрение. Итак, для того, чтобы худеть легко и без запретов понадобится обычная тарелка. Выберите ту, которой пользуетесь ежедневно. Мысленно разделите ее пополам, затем одну половину еще раз на две части.

Половину тарелки необходимо заполнить овощами, фруктами, ягодами или зеленью. Вторую ячейку углеводами — вы можете есть все, что нравится: макароны, хлеб, крупы, картофель. Последнюю часть тарелки занимают белковые продукты: птица, мясо, рыба, яйца, творог. Такой прием пищи дает организму все необходимые минералы и витамины, оставляет ощущение сытости и не дает переесть. К тому же клетчатка из овощей и фруктов нормализует работу ЖКТ.

Масла, орехи, семечки и сыр можно добавлять в любую ячейку, главное, не переборщить.

Если блюдо включает и углеводы, и белки, заполните им чуть меньше половины тарелки, а остальное отведите под овощи и фрукты. Например, сырники содержат творог, как белковую составляющую, и муку или манную крупу, а значит, углеводы. Положите их в одну половину тарелки, а вторую заполните ягодами, фруктами, листочками мяты.

Что делать со сложными блюдами?

Помните, что метод тарелки — это не строгая система, а ориентир. Он помогает привыкнуть к употреблению овощей и фруктов (рекомендуется съедать не менее 300—400 грамм овощей или фруктов в день). Поэтому если у вас на обед и ужин сложное блюдо, мысленно прикиньте, содержит ли оно достаточно овощей или стоит добавить немного салата отдельно.