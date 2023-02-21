Фитнес-эксперт дала совет по избавлению от жира на бедрах

Фитнес-эксперт Инна Кускова дала совет по избавлению от жира на бедрах. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Кускова заявила, что для достижения результата необходимо выполнять силовые тренировки. Она рекомендовала делать выпады с боковыми скручиваниями и взрывные прыжки из глубокого седа. Помимо этого, эксперт отметила пользу плавания, катания на велосипеде и танцев.

Кроме того, для избавления от жира на бедрах важно придерживаться дефицита калорий.