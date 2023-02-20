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1 час назад

Диетолог Соломатина назвала сладкую газировку наиболее опасной для людей старше 60 лет

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Почему пожилым мужчинам и женщинам лучше исключить сладкие газированные напитки, диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24.

Газировка с большим содержанием сахара провоцирует резкий скачок глюкозы в крови, предупредила эксперт. Также этот напиток способствует набору избыточного веса, поскольку уровень физической активности пожилых людей все-таки ниже.

Сахар переходит в жир, который откладывается в области живота. Там он начинает давить на окружающие органы, нарушает их функционирование, они не могут в такой капсуле нормально работать.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Злоупотребление сладкими газированными напитками провоцирует нарушение в работе печени, накоплению в ней жиров, отметила эксперт.

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Еще одна скрытая опасность газировки – ортофосфорная кислота. Она способствует более интенсивному выведению из организма кальция, терять который пожилым людям чрезмерно опасно. Ведь дефицит этого микроэлемента делает кости очень хрупкими.

Также, по мнению Соломатиной, сахаром питаются раковые клетки.

Человек может еще не знать, что у него развиваются эти процессы, так как они пока никак себя не проявляют. Но если идет какой-то опухолевый процесс, он будет проходить значительно быстрее.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

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Здоровье,Видео,Елена Соломатина,
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