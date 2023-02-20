Почему пожилым мужчинам и женщинам лучше исключить сладкие газированные напитки, диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24.
Газировка с большим содержанием сахара провоцирует резкий скачок глюкозы в крови, предупредила эксперт. Также этот напиток способствует набору избыточного веса, поскольку уровень физической активности пожилых людей все-таки ниже.
Злоупотребление сладкими газированными напитками провоцирует нарушение в работе печени, накоплению в ней жиров, отметила эксперт.
Еще одна скрытая опасность газировки – ортофосфорная кислота. Она способствует более интенсивному выведению из организма кальция, терять который пожилым людям чрезмерно опасно. Ведь дефицит этого микроэлемента делает кости очень хрупкими.
Также, по мнению Соломатиной, сахаром питаются раковые клетки.
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