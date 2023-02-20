Утяшева раскрыла способ избежать срывов во время диеты

Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева раскрыла способ не сорваться во время диеты. На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале.

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Жена комика Павла Воли посоветовала поклонницам во избежание срывов не смотреть сериалы и фильмы, в которых герои ходят в рестораны или едят вредные блюда. По ее словам, риск съесть коробку конфет или пачку чипсов после увиденного на экране возрастает в разы.

«Зачем лишний раз соблазнять себя чем-то запрещенным», — отметила она.

Кроме того, знаменитость призвала фанаток не покупать товары из списка запрещенных продуктов на случай внезапного прихода гостей.