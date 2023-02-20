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52 минуты назад

Ляйсан Утяшева раскрыла способ избежать срывов во время диеты

Lenta.ru

Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева раскрыла способ не сорваться во время диеты. На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале.

Утяшева раскрыла способ избежать срывов во время диеты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жена комика Павла Воли посоветовала поклонницам во избежание срывов не смотреть сериалы и фильмы, в которых герои ходят в рестораны или едят вредные блюда. По ее словам, риск съесть коробку конфет или пачку чипсов после увиденного на экране возрастает в разы.

«Зачем лишний раз соблазнять себя чем-то запрещенным», — отметила она.

Кроме того, знаменитость призвала фанаток не покупать товары из списка запрещенных продуктов на случай внезапного прихода гостей.

«Если у вас дома будет храниться "запрещенка", то она гарантированно будет съедена (проверено на личном опыте)», — подчеркнула телезвезда в заключение.

Здоровье,Ляйсан Утяшева,
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