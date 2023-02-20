Утяшева раскрыла способ избежать срывов во время диеты

Мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева раскрыла способ не сорваться во время диеты. На эту тему она высказалась в личном Telegram-канале.
Жена комика Павла Воли посоветовала поклонницам во избежание срывов не смотреть сериалы и фильмы, в которых герои ходят в рестораны или едят вредные блюда. По ее словам, риск съесть коробку конфет или пачку чипсов после увиденного на экране возрастает в разы.
«Зачем лишний раз соблазнять себя чем-то запрещенным», — отметила она.
Кроме того, знаменитость призвала фанаток не покупать товары из списка запрещенных продуктов на случай внезапного прихода гостей.
«Если у вас дома будет храниться "запрещенка", то она гарантированно будет съедена (проверено на личном опыте)», — подчеркнула телезвезда в заключение.