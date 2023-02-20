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2 часа назад

Врачи рассказали, как не набрать лишний вес за время Масленицы

Вечерняя Москва

О том, как не поправиться во время Масленицы, рассказали врач-диетолог Елена Ливанцова и врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко.

Врачи рассказали, как не набрать лишний вес за время Масленицы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперты отметили, что не стоит съедать более двух-трех блинов в день.

Гастроэнтеролог Пилипенко добавил, что для организма вредны не сами блины, а жирная, сладкая или соленая начинка к ним. Ее количество стоит минимизировать.

В качестве начинки рекомендуется выбирать ягоды, сухофрукты, овощи и зелень. Кроме того, на завтрак категорически нельзя есть горячие блины, так как жиры, которые содержатся в этом угощении, будут хуже расщепляться при переваривании пищи, передает «Радио 1».

В свою очередь нутрициолог Оксана Ковылкина посоветовала выбирать для начинки нежирные виды мяса, к примеру говядину, или птицу (курицу и индейку), к ним также можно добавлять лук, морковь и кабачки для сочности и разнообразия, передает РИАМО.

С 20 по 26 февраля москвичи будут широко и вкусно отмечать Масленицу. Как наесться блинами, но не стать жертвой обжорства, «Вечерней Москве» рассказала повар Татьяна Иваненко.

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