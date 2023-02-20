Боли во время овуляции: когда пора обратиться к врачу

У подавляющего большинства женщин овуляция протекает практически бессимптомно. Если женщина прислушивается к своему организму, то она может заподозрить приближение овуляции за счёт некоторых субъективных симптомов, таких как увеличение количества прозрачных слизистых выделений, изменения в общем самочувствии.
Иногда овуляция может протекать, в том числе и с болевым синдромом. Поэтому чаще всего боли, которые возникают в середине менструального цикла, называют овуляторными болями.
Дело в том, что в середине менструального цикла, при 28-дневном менструальном цикле где-то к 14 дню происходит созревание яйцеклетки и в определённый момент, чаще всего это действительно 14 день менструального цикла, за счёт изменения гормонального фона, происходит овуляция, то есть фолликул лопается, яйцеклетка попадает в брюшную полость и естественно, что в брюшную полость, помимо яйцеклетки, ещё изливается небольшое количество фолликулярной жидкости.
И при определённых условиях эта фолликулярная жидкость может раздражать рецепторы брюшины, что может давать болевой синдром. Чаще всего это бывают незначительные, тянущие боли внизу живота, опять же чаще всего ну не обязательно они могут быть с той стороны, где произошла овуляция, и это не требует никакого дополнительного вмешательства.
Дело в том, что овуляция также может быть не только основной причиной этих болей. Это может, в том числе и более гинекологического характера, например, разрыв яичника, который по своему по своему времени возникновения может совпадать с серединой менструального цикла, а это уже те состояния, которые в любом случае требуются экстренная хирургическая помощь.
Если действительно определяется, что боль именно связана с овуляцией, то возможности современной гинекологии позволяют достаточно быстро и эффективно справиться с болью.