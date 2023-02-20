Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
1 час назад

Боли во время овуляции: когда пора обратиться к врачу

Мира Маркина
Петухов Семен Тихоновичэксперт

У подавляющего большинства женщин овуляция протекает практически бессимптомно. Если женщина прислушивается к своему организму, то она может заподозрить приближение овуляции за счёт некоторых субъективных симптомов, таких как увеличение количества прозрачных слизистых выделений, изменения в общем самочувствии.

Боли во время овуляции: когда пора обратиться к врачу
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Иногда овуляция может протекать, в том числе и с болевым синдромом. Поэтому чаще всего боли, которые возникают в середине менструального цикла, называют овуляторными болями.

Видео дня
Вообще то, что овуляция происходит – это просто замечательно. Это говорит о том, что женщина может забеременеть. Чаще всего это достаточно позитивный момент. Чтобы понять, откуда возникают боли именно во время овуляции нужно понимать механизмы овуляторного менструального цикла.
Петухов Семен Тихонович
Петухов Семен ТихоновичВрач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики

Дело в том, что в середине менструального цикла, при 28-дневном менструальном цикле где-то к 14 дню происходит созревание яйцеклетки и в определённый момент, чаще всего это действительно 14 день менструального цикла, за счёт изменения гормонального фона, происходит овуляция, то есть фолликул лопается, яйцеклетка попадает в брюшную полость и естественно, что в брюшную полость, помимо яйцеклетки, ещё изливается небольшое количество фолликулярной жидкости.

И при определённых условиях эта фолликулярная жидкость может раздражать рецепторы брюшины, что может давать болевой синдром. Чаще всего это бывают незначительные, тянущие боли внизу живота, опять же чаще всего ну не обязательно они могут быть с той стороны, где произошла овуляция, и это не требует никакого дополнительного вмешательства.

Однако, не любые боли в середине менструального цикла могут быть связаны с овуляцией. Поэтому если эти боли вызывают выраженный дискомфорт, если это резкий болевой синдром, если это сопровождается какими-то другими симптомами, такими как головокружение, головная боль, тошнота, потеря сознания – то это своего рода «красные флаги», при которых женщина в любом случае должна обратиться к врачу.
Петухов Семен Тихонович
Петухов Семен ТихоновичВрач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики

Дело в том, что овуляция также может быть не только основной причиной этих болей. Это может, в том числе и более гинекологического характера, например, разрыв яичника, который по своему по своему времени возникновения может совпадать с серединой менструального цикла, а это уже те состояния, которые в любом случае требуются экстренная хирургическая помощь.

Можно ли заниматься сексом во время месячных

Не стоит забывать также о таком заболевании, как аппендицит, который может маскироваться под овуляторные боли, поэтому если вы понимаете о том, что овуляция протекает не так, как обычно, сопровождается резким болевым синдромом, повышением температуры, слабостью, головокружением, какими-то другими непонятными моментами, то лучше всего обращаться к врачу.
Петухов Семен Тихонович
Петухов Семен ТихоновичВрач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики

Если действительно определяется, что боль именно связана с овуляцией, то возможности современной гинекологии позволяют достаточно быстро и эффективно справиться с болью.

Здоровье,Семен Петухов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий