Боли во время овуляции: когда пора обратиться к врачу

У подавляющего большинства женщин овуляция протекает практически бессимптомно. Если женщина прислушивается к своему организму, то она может заподозрить приближение овуляции за счёт некоторых субъективных симптомов, таких как увеличение количества прозрачных слизистых выделений, изменения в общем самочувствии.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Иногда овуляция может протекать, в том числе и с болевым синдромом. Поэтому чаще всего боли, которые возникают в середине менструального цикла, называют овуляторными болями.

Видео дня

Вообще то, что овуляция происходит – это просто замечательно. Это говорит о том, что женщина может забеременеть. Чаще всего это достаточно позитивный момент. Чтобы понять, откуда возникают боли именно во время овуляции нужно понимать механизмы овуляторного менструального цикла.

Петухов Семен Тихонович Врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики

Дело в том, что в середине менструального цикла, при 28-дневном менструальном цикле где-то к 14 дню происходит созревание яйцеклетки и в определённый момент, чаще всего это действительно 14 день менструального цикла, за счёт изменения гормонального фона, происходит овуляция, то есть фолликул лопается, яйцеклетка попадает в брюшную полость и естественно, что в брюшную полость, помимо яйцеклетки, ещё изливается небольшое количество фолликулярной жидкости.

И при определённых условиях эта фолликулярная жидкость может раздражать рецепторы брюшины, что может давать болевой синдром. Чаще всего это бывают незначительные, тянущие боли внизу живота, опять же чаще всего ну не обязательно они могут быть с той стороны, где произошла овуляция, и это не требует никакого дополнительного вмешательства.

Однако, не любые боли в середине менструального цикла могут быть связаны с овуляцией. Поэтому если эти боли вызывают выраженный дискомфорт, если это резкий болевой синдром, если это сопровождается какими-то другими симптомами, такими как головокружение, головная боль, тошнота, потеря сознания – то это своего рода «красные флаги», при которых женщина в любом случае должна обратиться к врачу.

Петухов Семен Тихонович Врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики

Дело в том, что овуляция также может быть не только основной причиной этих болей. Это может, в том числе и более гинекологического характера, например, разрыв яичника, который по своему по своему времени возникновения может совпадать с серединой менструального цикла, а это уже те состояния, которые в любом случае требуются экстренная хирургическая помощь.

Не стоит забывать также о таком заболевании, как аппендицит, который может маскироваться под овуляторные боли, поэтому если вы понимаете о том, что овуляция протекает не так, как обычно, сопровождается резким болевым синдромом, повышением температуры, слабостью, головокружением, какими-то другими непонятными моментами, то лучше всего обращаться к врачу.

Петухов Семен Тихонович Врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики