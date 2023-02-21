Эти дискомфортные вещи могут принести пользу вашему здоровью

Издание Daily Mail перечислило действия, которые могут приносить дискомфорт, но при этом и пользу. Это, например, принятие холодного душа и сидение на унитазе на корточках.

Фото: Ferra Ferra

1. Начните сидеть на унитазе по-другому.

Эксперты утверждают, что корточки — более естественная поза для опорожнения кишечника. Причём нужно стараться, чтобы колени были подняты выше бёдер. Это якобы должно облегчить дефекацию.

2. Принимайте холодный душ.

Исследование, проведённое в Нидерландах в 2016 году, показало, что люди, которые обливались в душе холодной водой в течение 30 секунд ежедневно, имели меньше выходных из-за болезни за три месяца.

3. Начните иногда носить каблуки.

Исследование 66 женщин показало, что у тех, кто ходил на каблуках, были крепче мышцы тазового дна. Это может снизить риск недержания мочи, а также помочь достигать оргазма.

4. Смиритесь с головной болью.

Эксперты предупреждают, что в некоторых случаях болеутоляющие могут вызвать «порочный круг» боли. Однако не принимайте решение по этому поводу без консультации с врачом.

5. Начните спать без подушки.

По данным Sleep Foundation, тем, кто предпочитает спать на животе и поворачивать голову набок, может быть полезно спать без подушки. Но тем, кто спит на спине и боку, всё же лучше использовать подушку, так как в этом случае она помогает с осанкой и обеспечивает поддержку шеи.

6. Не чешитесь, если зудит.