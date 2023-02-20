Нутрициолог объяснила, как гаджеты влияют на питание и вес

Нутрициолог Юлия Воистинных объяснила, как гаджеты влияют на питание и вес. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

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"Когда внимание отвлечено, мы не успеваем считывать сигналы тела о насыщении и можем пропустить тот момент, когда уже достаточно наелись. Из-за этого происходит переедание, которое в долгосрочной перспективе может обернуться лишним весом", – рассказала специалист.

По словам эксперта, когда человек отвлекается на гаджеты во время еды, он перестает тщательно пережевывать пищу, это может негативно сказать на пищеварении.

Воистинных уточнила, что, когда человек не обращает внимание на еду, тело не получает того сенсорного насыщения, которое необходимо. То есть человек не получает удовлетворение от вида, вкуса и запаха еды. Например, если человек не уловил вкус от салата или супа, тогда он будет искать другой яркий вкус, где есть усилители – сладкое или фастфуд.

Эксперт заявила, что сначала отказаться от телевизора или телефона может быть непросто, однако это может войти в привычку, если поддерживать длительное время.

"Внедрять новые правила питания нужно постепенно. Например, для начала откажитесь от просмотра ленты новостей за завтраком, а затем распространите эту привычку и на остальные приемы пищи", – подчеркнула специалист.

Ранее кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, что лишний вес у пожилых людей может привести к развитию сахарного диабета и износу опорно-двигательного аппарата.