Названа идеальная частота тренировок для тела мечты

Чтобы получить подтянутую и стройную фигуру, необязательно посещать спортивный зал каждый день и проводить в нем по два-три часа, уверена австралийский персональный тренер Рейчел Аттард. Она назвала идеальную частоту и продолжительность тренировок для тела мечты в беседе с Daily Mail.

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Аттард заявила, что поддержать тело в тонусе позволят три-четыре получасовых занятия спортом в неделю. По ее словам, тратить больше времени нет необходимости. При этом вместо суперинтенсивного тренинга продолжительностью от часа и более специалистка рекомендовала отдать предпочтение пилатесу, йоге или коротким высокоинтенсивным интервальным тренировкам с легкими весами.