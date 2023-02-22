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45 минут назад

Названа идеальная частота тренировок для тела мечты

Lenta.ruиещё 1

Чтобы получить подтянутую и стройную фигуру, необязательно посещать спортивный зал каждый день и проводить в нем по два-три часа, уверена австралийский персональный тренер Рейчел Аттард. Она назвала идеальную частоту и продолжительность тренировок для тела мечты в беседе с Daily Mail.

Названа идеальная частота тренировок для тела мечты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Аттард заявила, что поддержать тело в тонусе позволят три-четыре получасовых занятия спортом в неделю. По ее словам, тратить больше времени нет необходимости. При этом вместо суперинтенсивного тренинга продолжительностью от часа и более специалистка рекомендовала отдать предпочтение пилатесу, йоге или коротким высокоинтенсивным интервальным тренировкам с легкими весами.

Помимо этого, Аттард призвала спать не менее восьми часов в сутки, следить за здоровьем кишечника, есть меньше сахара и контролировать уровень стресса — это поможет не сорваться с диеты и лучше восстановиться после физической активности.

Здоровье,Как похудеть,
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