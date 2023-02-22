«Не надо жрать препараты самостоятельно» Почему фитнес не приносит желанного результата? Тренер назвал 10 главных ошибок

Многие из нас если не занимались, то точно задумывались о занятиях в тренажерном зале. Мало кто абсолютно равнодушен к красивому подтянутому телу и совершенно не хочет быть сильным, здоровым и привлекательным, поэтому популярность фитнеса колоссальна во всем мире. В 2020 году Международная ассоциация здоровья и фитнеса (IHRSA) провела масштабное исследование спортивной индустрии в США и пришла к выводу, что американские фитнес-клубы теряют половину новых клиентов в течение первых шести месяцев после начала занятий. Одной из главных причин такого решения является отсутствие прогресса на пути к поставленным целям. Приблизиться к желанному рельефу, достичь, наконец, своей лучшей формы, стать сильным и выносливым мешает множество ошибок, которые совершают спортсмены-любители не только в США, но и во всем мире. Чемпион Европы по легкой атлетике и фитнес-тренер с 17-летним стажем Максим Бабенко-Кудрявцев в разговоре с «Лентой.ру» выделил 10 самых главных из них.

Пренебрежение консультацией с врачом

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Прежде всего это касается тех, у кого есть хронические заболевания. Консультация с врачом обязательна для всех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, опорно-двигательным аппаратом. Перечислять патологии можно долго. Даже если вас вообще ничего не беспокоит, поход к врачу перед первым визитом тренажерного зала лишним точно не будет. При этом нужно понимать, что не существует категорий людей, которым противопоказан фитнес. Каждому можно найти подходящую физическую нагрузку, которая соответствует его возможностям.

Отказ от услуг профессионального тренера

Конечно, все необходимые текстовые, фото и видеоматериалы можно найти в интернете, но процент въедливых людей, которые способны самостоятельно разобраться в вопросах биомеханики очень низок. Это реально сложно. Простая ассоциация: можно учиться играть на гитаре по видео из интернета, а можно пойти к квалифицированному преподавателю. В каком случае прогресс будет достигнут быстрее? Профессионал видит нюансы, внимательно следит за вами и может дать дельный совет или исправить ошибку. Это касается любой сферы, и фитнес — не исключение.

Лично я считаю, что любому новичку нужен тренер хотя бы на первые пару месяцев

Если вы решились на персональные тренировки, нужно с умом подходить к их выбору. Оперативно разобраться, кто профессионал, а кто нет, будет сложно, так что важно просто понаблюдать в зале за тем, как ведут себя тренеры. Не стоит обращаться к тому, кто постоянно сидит в телефоне, не следит за тем, как его подопечные выполняют упражнения. Хороший специалист постоянно включен в рабочий процесс. Некоторые тренеры-новички боятся потерять клиентов и перетягивают их в ту область, в которой лучше всего разбираются. Условно, вместо насморка лечат геморрой. Важно, чтобы ваш тренировочный процесс не расходился с поставленными целями.

Неправильный график тренировок и недостаток отдыха

Ходить в зал можно хоть каждый день, все зависит от того, что вы там делаете. Постоянно давать организму одни и те же нагрузки не нужно, легко поймать состояние перетренированности. А если вы сегодня провели силовую тренировку, завтра поработали на беговой дорожке и эллипсе, а послезавтра пришли потянулись и попарились в бане — никаких проблем. Я всегда рекомендую слушать свой организм и не пытаться кого-то копировать. Даже братья-близнецы отличаются друг от друга. При одинаковых антропометрических данных внутренние различия могут быть колоссальными.

Не стоит пренебрегать сном. Некоторые тренируются и спят по три-четыре часа. Так вместо достижения поставленных целей можно легко получить гормональный сбой и другие проблемы со здоровьем.

Увлечение спортивным питанием и препаратами

Я рекомендую вообще отказаться от любых препаратов. Нужно просто правильно питаться. Вам не потребуются никакие посторонние вещества, все есть в вашей еде, если продукты качественные. Даже витамины должны приниматься по рекомендации врачей после сдачи необходимых анализов. Жрать самостоятельно ничего не надо, это очень чревато. Вы нагружаете почки, печень, желудочно-кишечный тракт.

Любое, даже самое безобидное на вид спортивное питание должно подбираться специалистом

Я был в сборной России по легкой атлетике, могу сказать, что с нами работала куча врачей, диетологов, нутрициологов, специалистов по восстановлению. Программы тренировок, питания и приема каких-то препаратов составляются индивидуально. Да, у любителей все проще, но не настолько, чтобы самому принимать что попало. Организм как машина — нужно заправляться хорошим бензином, и тогда он не подведет. Отличие в том, что новую машину купить можно, а со здоровьем все сложнее.

Игнорирование разминки и заминки

Эта проблема характерна для 90 процентов занимающихся в тренажерном зале. Разминка готовит к нагрузкам опорно-двигательный аппарат, нервную систему. Благодаря ей организм может плавно подойти к основной части работы. Очень важна и заминка, после тяжелой тренировки нужно аккуратно привести в порядок мышцы, сердечно-сосудистую систему. Упражнения в разминке и заминке, кстати, очень похожи, разница лишь в интенсивности. Последняя должна быть более спокойной и плавной.

Совмещение тренировок с вредными привычками

Любой здравомыслящий человек должен понимать, что если вечером он злоупотреблял спиртными напитками, то наутро от тренировки лучше отказаться. Но если вы все-таки оказались в таком состоянии в тренажерном зале — сосредоточьтесь на низкоинтенсивной работе, забудьте о рекордах. Не нужно давать отравленному токсичным веществом организму дополнительную нагрузку.

То же самое касается и курения. Это отвратительный спутник для занятий спортом. Курящий человек банально быстрее задыхается и достигает прогресса гораздо медленнее, ведь никотин бьет по функциональной выносливости. Те, кто занимается в зале и продолжает пить и курить, делают это на свой страх и риск.

Ожидание мгновенного эффекта от тренировок

При идеальном стечении обстоятельств эффект от занятий фитнесом будет заметен примерно через месяц. Тот, кто хочет похудеть, начнет сбрасывать первые килограммы. Худой человек ощутимо повысит свои силовые показатели, но визуально особых изменений тела может не произойти. Важно гореть этим, быть нацеленным на результат. Некоторые же ждут эффекта от вялых тренировок раз в неделю. Люди очень часто не видят никакого результата и бросают занятия. Возможно, это просто не их история. Мне кажется, что никто со стороны не способен мотивировать человека заниматься спортом, это личное решение, к которому каждый приходит сам.

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