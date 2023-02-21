Тренер назвал три главные ошибки занимающихся фитнесом

«Первое — это форсирование тренировочного процесса и гонка за результатами. Это как правило ведет к травмам. Второе — стремление выполнять сложные упражнения без тренера и владения техникой. Третьей ошибкой назову неправильное питание. Уж слишком сильно от него зависит достижение поставленных целей», — рассказал Бабенко-Кудрявцев.