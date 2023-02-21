Врач назвала нежелательные для беременных продукты

Здоровое питание во время беременности характеризуется достаточной калорийностью и содержанием белка, витаминов и минеральных веществ, сообщила акушер-гинеколог, руководитель консультативно-диагностического отделения перинатального центра ГКБ № 67 имени Ворохобова Депздрава Москвы Лусине Даниелян. В беседе с «Лентой.ру» она назвала продукты и напитки, которые нежелательно употреблять во время вынашивания ребенка.

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По словам специалиста, питание беременной должно отличаться разнообразием.

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«Зеленые и оранжевые овощи, мясо, рыба, бобовые, орехи, фрукты и продукты из цельного зерна — все вышеперечисленное должно входить в рацион беременной женщины», — уточнила Даниелян.

Каких продуктов и напитков следует избегать

Беременным следует избегать потребления непастеризованного молока, созревших мягких сыров, паштета и плохо термически обработанных мяса и яиц, обратила внимание врач. Дело в том, что эти продукты являются источниками сальмонеллеза и листериоза.

Большое потребление рыбы, богатой метилртутью, например тунца, акулы, рыбы-меч, макрели, может вызвать нарушение развития плода, предупредила гинеколог. Также может оказывать негативное влияние на плод избыточное потребление пищи, богатой витамином А: говяжьей, куриной печени и продуктов из нее.

Кроме того, врач посоветовала беременным снизить потребление кофеина, так как его большое количество, более двух чашек кофе в сутки, увеличивает риск прерывания беременности и рождения маловесных детей.

Вредные привычки

Накоплено достаточное количество наблюдений о негативном влиянии алкоголя на течение беременности вне зависимости от принимаемой дозы алкоголя — например, алкогольный синдром плода и задержка психомоторного развития, предостерегла гинеколог. «Такие дети беспокойные, их состояние сродни "ломки" у наркомана, отмечают врачи-неонатологи», — уточнила она.

Согласно современным данным, при грудном вскармливании употребление алкоголя тормозит выработку молока, кроме этого, алкоголь проникает в грудное молоко.

«Концентрация алкоголя в грудном молоке сравнима с его концентрацией в плазме крови матери. Однако малыш метаболизирует алкоголь в два раза менее эффективно, чем взрослый. Поэтому даже при употреблении небольшого количества некрепкого алкоголя матерью возможны расстройства поведения ребенка — от сонливости до раздражительности», — поделилась врач.