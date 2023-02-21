Эндокринолог рассказала, как подготовиться к посту

Пост легче переносить людям, которые придерживаются правильного сбалансированного питания и хотя бы 1–2 раза в неделю устраивают разгрузочные дни. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

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В 2023 году Великий пост пройдет с 27 февраля до 16 апреля. В пост нельзя употреблять в пищу некоторые продукты, среди которых мясо, яйца, молоко и многие другие.

Чтобы подготовиться к посту, стоит перейти на питание 5–6 раз в день маленькими порциями. Лучше принимать пищу в одно и то же время.

Она подчеркнула, что также следует есть больше овощей в любом виде. Помимо этого, стоит включить в рацион больше рыбы и морепродуктов, передает РИАМО.

Также эндокринолог Ольга Малиновская назвала главные признаки плохого обмена веществ. Нездоровый метаболизм сопровождается выпадением волос, сонливостью, снижением работоспособности, сухостью кожи и перепадами настроения, передает Nation news.