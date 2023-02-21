Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
24 минуты назад

Эндокринолог Тананакина рассказала, как подготовиться к посту

Вечерняя Москва

Пост легче переносить людям, которые придерживаются правильного сбалансированного питания и хотя бы 1–2 раза в неделю устраивают разгрузочные дни. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Эндокринолог рассказала, как подготовиться к посту
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В 2023 году Великий пост пройдет с 27 февраля до 16 апреля. В пост нельзя употреблять в пищу некоторые продукты, среди которых мясо, яйца, молоко и многие другие.

Чтобы подготовиться к посту, стоит перейти на питание 5–6 раз в день маленькими порциями. Лучше принимать пищу в одно и то же время.

Она подчеркнула, что также следует есть больше овощей в любом виде. Помимо этого, стоит включить в рацион больше рыбы и морепродуктов, передает РИАМО.

Также эндокринолог Ольга Малиновская назвала главные признаки плохого обмена веществ. Нездоровый метаболизм сопровождается выпадением волос, сонливостью, снижением работоспособности, сухостью кожи и перепадами настроения, передает Nation news.

Многим представительницам прекрасной половины человечества очень не хочется стареть. А значит, стоит позаботиться о своем здоровье как можно раньше, рассказала эндокринолог Анжелика Шурина.

Здоровье,Ольга Малиновская,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий