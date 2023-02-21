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37 минут назад

Гинеколог Орехова перечислила необходимые женщинам во время климакса витамины

Катерина Саломе

Период менопаузы — довольно непростое время в жизни каждой женщины. Чтобы сохранить стабильное психологическое и физическое состояние, гинеколог Екатерина Орехова в беседе с «Газетой.ru» рекомендовала принимать определенные витамины.

Названы необходимые женщинам во время климакса витамины
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, во время климакса важно особое внимание уделять физическому состоянию, потому что в организме происходят большие перестройки. Так, среди симптомов могут наблюдаться бессонница, приливы жара, сухость кожи и слизистой, болевые ощущения при сексе, уточнила она. Существуют препараты, помогающие стабилизировать состояние, добавила врач.

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«Эти вещества прекрасно работают для снижения проявлений климактерического синдрома легкой и средней степени тяжести», — объяснила гинеколог.

Для того, чтобы снизить уровень тревоги и депрессии, специалист советует принимать экстракт шафрана, который также благоприятно воздействует на сон и либидо. Также нужно принимать кальций, витамины Д и К2, резюмировала она.

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