Названы необходимые женщинам во время климакса витамины

Период менопаузы — довольно непростое время в жизни каждой женщины. Чтобы сохранить стабильное психологическое и физическое состояние, гинеколог Екатерина Орехова в беседе с «Газетой.ru» рекомендовала принимать определенные витамины.

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По словам эксперта, во время климакса важно особое внимание уделять физическому состоянию, потому что в организме происходят большие перестройки. Так, среди симптомов могут наблюдаться бессонница, приливы жара, сухость кожи и слизистой, болевые ощущения при сексе, уточнила она. Существуют препараты, помогающие стабилизировать состояние, добавила врач.

«Эти вещества прекрасно работают для снижения проявлений климактерического синдрома легкой и средней степени тяжести», — объяснила гинеколог.

Для того, чтобы снизить уровень тревоги и депрессии, специалист советует принимать экстракт шафрана, который также благоприятно воздействует на сон и либидо. Также нужно принимать кальций, витамины Д и К2, резюмировала она.