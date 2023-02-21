Почему подорожали аптечные настойки?

Новые требования приведут к увеличению стоимости настоек из боярышника, календулы, валерьяны, пустырника и других спиртосодержащих лекарств. Аптечным алкоголикам они давно не по карману, а для тех, кто использует такие препараты для лечения, они могут стать непозволительной роскошью.

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Спиртосодержащие лекарства — это препараты для медицинского и ветеринарного применения в жидкой форме, содержащие этиловый спирт. Контроль над такими веществами возложен на Рос­алкогольрегулирование (РАР), но сейчас движение спирта можно проследить только до производителя лекарств. Когда же спирт для создания препаратов становится фармсубстанцией (по сути, это спирт в канистрах), он формально не является алкоголем, не доступен для контроля и не виден в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта (ЕГАИС). Введение маркировки на самих пузырьках, а не только, как сейчас, на внешней потребительской упаковке сделает спирт видимым для РАР. Законопроект, ужесточающий оборот этилового спирта (этанола) и его содержащих препаратов, уже подготовили депутаты Госдумы и Совета Федерации.

Зачем Росалкогольрегулированию потребовалось тянуть свои руки еще и к аптекам? Дело в том, что между медицинским спиртом и производством нелегального алкоголя образовалась прямая связь. Оказалось, что в России с января по ноябрь 2022 года производство фармсубстанции этанола выросло до 6,2 млн декалитров, притом что ежегодная потребность фармотрасли в этаноле составляет не более 4,1 млн декалитров. Спрашивается, куда делись два с лишним миллиона декалитров спирта? Не испарились же!

По мнению представителя Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Егора Жаворонкова: «На заводах могут проводиться манипуляции с целью сокрытия объемов производства или изменения данных о расходовании спирта. К примеру, для производства партии лекарств необходимо 800 литров спирта, а декларируется расход на 1000 литров, и условные 200 литров исчезают в неизвестном направлении». Ну как в неизвестном? «Испарившийся» с подведомственных Минздраву заводов спирт банально продается, а дальше идет на изготовление большей части нелегального - безакцизного - алкоголя. Например, алкопираты из скрытых от глаз ангаров могут купить у завода по сходной цене спирт в канистрах, разбавить его водой, добавить красители, ароматизаторы и на выходе получить нечто похожее на виски, мартини или коньяк, а цены за такие «элитные» бутылки будут гуманнее, чем за оригинальные напитки.

Народ упивается суррогатной водкой, а государство недосчитывается прибыли, однако, вместо того чтобы навести порядок на производствах, слуги народа почему-то решили бороться с нелегальным оборотом спирта введением маркировочных мер. Но уже известно, что любая новая маркировка влечет за собой дополнительные расходы: потребуются новые материалы и оборудование для нанесения акцизных марок, и это вынудит фармпредприятия поднимать отпускные цены на проштампованные «фанфурики».

Несколько лет назад это сильно опечалило бы аптечных алкоголиков, но сегодня проблема почти утратила для них актуальность на фоне доступности алкоголя и подорожавших еще несколько лет назад спиртосодержащих настоек. Сегодня в пересчете на литр спирта чекушка водки из магазина обойдется дешевле, а контрафактный пузырь, изготовленный в антисанитарных условиях в каком-нибудь гараже, - и того меньше. Даже если с помощью новых мер удастся уничтожить рынок нелегальной водки, легальной от этого больше не станет. Люди, у которых нет денег на магазинный алкоголь, а выпить хочется так, что сил нет, все равно будут покупать продукцию кустарного производства.

В общем, главная цель нового законопроекта видится не в том, чтобы уберечь людей от употребления «фанфурья» или алкогольного контрафакта, а в том, чтобы понять, на каком этапе и куда с фармзаводов утекают спирт и доходы в бюджет вместе с ним.

Елена Казанцева.