Доктор Мясников назвал важное отличие женщин от мужчин

«И стрессов на нас выпадает больше. Опять же, женский организм, он более привычен к стрессам. И, кстати, эстрогены, которые у вас есть — это просто природный механизм, который защищает вас от стресса, у нас их нет. Мы просто принимаем голой грудью эти вызовы, а вы защищены», — назвал врач важное отличие женщин от мужчин.