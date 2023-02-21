Нутрициолог: не нужно мучать себя диетами после Масленицы

В случае, если за масленичную неделю появился лишний вес, не следует истязать себя жесткими диетами и устраивать разгрузочные дни, заявила в беседе с РИАМО нутрициолог Оксана Ковылкина. По ее словам, чтобы вернуть талию в норму, достаточно вернуться в былые рамки суточной калорийности.

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«Главное, после того, как вы переели, вернуться в рамки суточной нормы калорийности. Помните, что питание должно быть полноценным, разнообразным, сбалансированным и вкусным», — подчеркнула Ковылкина.

Она добавила, что не стоит забывать о физической активности. По ее словам, похудеть поможет ежедневная получасовая активная прогулка, а здоровый сон поспособствует быстрому восстановлению организма.