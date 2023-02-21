6 правил питания для избавления от целлюлита

Дерматолог и косметолог Татьяна Захарченко раскрыла россиянкам шесть правил питания для избавления от целлюлита. Комментарий эксперта приводит «Доктор Питер».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам врача, чтобы справиться с данной проблемой, следует больше двигаться и похудеть, однако не обедняя при этом питание. На завтрак она посоветовала есть яйца в сочетании с овощами или творог с йогуртом. В свою очередь, обед предпочтительно составить из белковой пищи в комбинации с овощами и гарниром, размер которого не должен превышать 100 граммов.