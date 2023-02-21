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1 час назад

6 правил питания для избавления от целлюлита

Lenta.ru

Дерматолог и косметолог Татьяна Захарченко раскрыла россиянкам шесть правил питания для избавления от целлюлита. Комментарий эксперта приводит «Доктор Питер».

6 правил питания для избавления от целлюлита
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, чтобы справиться с данной проблемой, следует больше двигаться и похудеть, однако не обедняя при этом питание. На завтрак она посоветовала есть яйца в сочетании с овощами или творог с йогуртом. В свою очередь, обед предпочтительно составить из белковой пищи в комбинации с овощами и гарниром, размер которого не должен превышать 100 граммов.

В качестве перекуса можно употреблять фрукты или ягоды, но не более 200 граммов за раз, а на ужин лучше оставить рыбу, овощи и морепродукты, отметила специалистка. В то же время она порекомендовала избегать фастфуда, сладостей, колбасных изделий, солений, сухариков и фруктового сока и выпивать по одному литру воды на 30 килограммов массы тела.

Здоровье,
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