О пользе и вреде регулярного употребления яиц постоянно спорят специалисты по питанию.

Одно из недавних исследований показало, что люди, которые часто включают яйца в меню, отличаются стройностью.

Врач Сергей Малоземов рассказал подробнее о том, к каким выводам пришли ученые, сделавшие это открытие.

По мнению исследователей, причина кроется в большом количестве белка, который содержится в яйцах. Белок продлевает чувство насыщения на долгое время, что помогает людям продержаться до следующего приема пищи без перекусов.

Подробнее о том, как яйца помогают похудеть, смотрите в видео.