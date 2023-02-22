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1 час назад

Врач рассказал, помогают ли яйца сбросить вес: видео

Стелла Шмель

О пользе и вреде регулярного употребления яиц постоянно спорят специалисты по питанию.

Одно из недавних исследований показало, что люди, которые часто включают яйца в меню, отличаются стройностью.

Врач Сергей Малоземов рассказал подробнее о том, к каким выводам пришли ученые, сделавшие это открытие.

По мнению исследователей, причина кроется в большом количестве белка, который содержится в яйцах. Белок продлевает чувство насыщения на долгое время, что помогает людям продержаться до следующего приема пищи без перекусов.

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Подробнее о том, как яйца помогают похудеть, смотрите в видео.

Ранее мы сообщали о том, как укрепить поперечную мышцу живота.

Здоровье,Видео,Сергей Малоземов,
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