Названы опасные последствия ношения корректирующего белья

"Сдавливание в области эпигастрия может приводить к рефлюксу, забросу желудочного сока в пищевод, что, в свою очередь, вызовет изжогу и трудности с глотанием. Кроме того, при длительном ношении такого белья мышцы живота привыкают к фиксации снаружи и становятся дряблыми", – объяснила специалист.