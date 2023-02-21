5 продуктов, чтобы взбодриться без кофе

Привычка пить кофе часто и помногу нередко приводит к тому, что вы просто маскируете истощение организма и собственную усталость. Людям тревожным, а также имеющим сердечно-сосудистые заболевания кофеин и вовсе может навредить. Так как же можно взбодриться, отказавшись от кофе? Читайте в материале «Рамблера».
Для начала стоит перечислить вещества, которые оказывают на организм тонизирующее воздействие. В этот список входят:
Стоит отметить, что вышеперечисленные тонизирующие вещества довольно сильно воздействуют на мозг и центральную нервную систему. В некоторых случаях они становятся источником энергии. А это значит, что есть и противопоказания к их применению. Например, чай саган-дайля, содержащий ударную дозу витамина C, B8 и флавоноидов, не рекомендуется пить детям и подросткам, беременным и кормящим женщинам. С осторожностью его следует употреблять гипертоникам, тем, кто страдает от повышенной нервной возбудимости, тахикардии и мигрени.
Наиболее безопасным источником энергии будут ягоды благодаря содержащемуся в них витамину С и биофлавоноидам. Однако, если следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, не стоит есть больше 400 граммов в сутки.
Источником глутаминовой кислоты, глицина и аланина будет бульон из костей. В нем также присутствует белок и коллаген. Комбуча, как ферментированный продукт, богатый танином, пробиотиками и антиоксидантами, поможет взбодриться. Но будьте осторожны: если есть индивидуальная непереносимость продуктов, полученных методом брожения, от напитка лучше отказаться.
Бодрит не хуже кофе и матча. В этом зеленом порошке содержится комплекс витаминов, клетчатка, кофеин, L-теанин и теофиллин. Последний как раз-таки обеспечивает устойчивый тонизирующий эффект – до пяти-шести часов в среднем без резкого прилива-отлива сил. Если вы привыкнете к его специфическому вкусу, то со временем наверняка захотите заменить им все порции кофе.