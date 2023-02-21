5 продуктов, чтобы взбодриться без кофе

Привычка пить кофе часто и помногу нередко приводит к тому, что вы просто маскируете истощение организма и собственную усталость. Людям тревожным, а также имеющим сердечно-сосудистые заболевания кофеин и вовсе может навредить. Так как же можно взбодриться, отказавшись от кофе? Читайте в материале «Рамблера».

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Для начала стоит перечислить вещества, которые оказывают на организм тонизирующее воздействие. В этот список входят:

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антиоксиданты-биофлавоноиды (в сочетании с витамином C),

глутаминовая кислота,

аланин,

глицин,

пробиотики (в сочетании с антиоксидантами),

танин,

таурин,

теофиллин,

бета-карболин,

витамин B8.

Стоит отметить, что вышеперечисленные тонизирующие вещества довольно сильно воздействуют на мозг и центральную нервную систему. В некоторых случаях они становятся источником энергии. А это значит, что есть и противопоказания к их применению. Например, чай саган-дайля, содержащий ударную дозу витамина C, B8 и флавоноидов, не рекомендуется пить детям и подросткам, беременным и кормящим женщинам. С осторожностью его следует употреблять гипертоникам, тем, кто страдает от повышенной нервной возбудимости, тахикардии и мигрени.

Наиболее безопасным источником энергии будут ягоды благодаря содержащемуся в них витамину С и биофлавоноидам. Однако, если следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, не стоит есть больше 400 граммов в сутки.

Источником глутаминовой кислоты, глицина и аланина будет бульон из костей. В нем также присутствует белок и коллаген. Комбуча, как ферментированный продукт, богатый танином, пробиотиками и антиоксидантами, поможет взбодриться. Но будьте осторожны: если есть индивидуальная непереносимость продуктов, полученных методом брожения, от напитка лучше отказаться.