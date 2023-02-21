Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
2 часа назад

5 продуктов, чтобы взбодриться без кофе

Мира Маркина

Привычка пить кофе часто и помногу нередко приводит к тому, что вы просто маскируете истощение организма и собственную усталость. Людям тревожным, а также имеющим сердечно-сосудистые заболевания кофеин и вовсе может навредить. Так как же можно взбодриться, отказавшись от кофе? Читайте в материале «Рамблера».

5 продуктов, чтобы взбодриться без кофе
Фото: UnsplashUnsplash

Для начала стоит перечислить вещества, которые оказывают на организм тонизирующее воздействие. В этот список входят:

Видео дня
  • антиоксиданты-биофлавоноиды (в сочетании с витамином C),
  • глутаминовая кислота,
  • аланин,
  • глицин,
  • пробиотики (в сочетании с антиоксидантами),
  • танин,
  • таурин,
  • теофиллин,
  • бета-карболин,
  • витамин B8.

Стоит отметить, что вышеперечисленные тонизирующие вещества довольно сильно воздействуют на мозг и центральную нервную систему. В некоторых случаях они становятся источником энергии. А это значит, что есть и противопоказания к их применению. Например, чай саган-дайля, содержащий ударную дозу витамина C, B8 и флавоноидов, не рекомендуется пить детям и подросткам, беременным и кормящим женщинам. С осторожностью его следует употреблять гипертоникам, тем, кто страдает от повышенной нервной возбудимости, тахикардии и мигрени.

Наиболее безопасным источником энергии будут ягоды благодаря содержащемуся в них витамину С и биофлавоноидам. Однако, если следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, не стоит есть больше 400 граммов в сутки.

Названы ягоды, которые улучшают зрение

Источником глутаминовой кислоты, глицина и аланина будет бульон из костей. В нем также присутствует белок и коллаген. Комбуча, как ферментированный продукт, богатый танином, пробиотиками и антиоксидантами, поможет взбодриться. Но будьте осторожны: если есть индивидуальная непереносимость продуктов, полученных методом брожения, от напитка лучше отказаться.

Бодрит не хуже кофе и матча. В этом зеленом порошке содержится комплекс витаминов, клетчатка, кофеин, L-теанин и теофиллин. Последний как раз-таки обеспечивает устойчивый тонизирующий эффект – до пяти-шести часов в среднем без резкого прилива-отлива сил. Если вы привыкнете к его специфическому вкусу, то со временем наверняка захотите заменить им все порции кофе.

Здоровье,ВОЗ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий