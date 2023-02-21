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2 часа назад

Витамины, которые надо пить при климаксе

Секрет Фирмы

Для женщин климакс грозит депрессиями и истощением костной ткани, а значит, растёт риск переломов и травм. Поэтому в это время стоит уделять особое внимание здоровью.

Витамины, которые надо пить при климаксе
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Врач акушер-гинеколог, к.м.н., руководитель отделения акушерства и гинекологии клиники EMS, эксперт компании SOLGAR Екатерина Орлова рассказала, какие именно витамины надо употреблять, чтобы укрепить здоровье.

Она рассказала, что симптомы климакса — это потеря эластичности кожи, нарушения сна, жар, перепады настроения и хандра, дискомфорт во время секса. Это связано с нарушением гормонального фона.

«Для компенсации такого состояния существуют как гормональные, так и растительные препараты (такие как, например, экстракт ревеня сибирского), которые обладают эстроген-подобным действием. Эти вещества прекрасно работают для снижения проявлений климактерического синдрома легкой и средней степени тяжести, а также могут быть использованы при наличии противопоказаний для гормональной терапии», — посоветовала она.

От депрессии помогает экстракт шафрана, для улучшения состояния костей стоит употреблять кальций в виде пищевых добавок. Также стоит употреблять витамин D и К2.

«Продукция энергии в клетках из глюкозы и жиров — процесс с большим количеством ко-фактов, к которым относятся многие микроэлементы, такие как магний, железо, а также витамины группы В, липоевая кислота и другие. С возрастом наши антиоксидантные системы также устают и требуют поддержи, в связи с чем возможно применение антиоксидантов, таких как витамин С, Е, и некоторых других растительных веществ», — добавила она.

Здоровье,Екатерина Орлова,
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