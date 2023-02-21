Витамины, которые надо пить при климаксе

«Продукция энергии в клетках из глюкозы и жиров — процесс с большим количеством ко-фактов, к которым относятся многие микроэлементы, такие как магний, железо, а также витамины группы В, липоевая кислота и другие. С возрастом наши антиоксидантные системы также устают и требуют поддержи, в связи с чем возможно применение антиоксидантов, таких как витамин С, Е, и некоторых других растительных веществ», — добавила она.