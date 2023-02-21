3 неочевидные причины, которые мешают сбросить вес

Врач-терапевт делится мнением по вопросу, волнующему многих женщин.

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С проблемой лишнего веса сталкивается довольно большое количество людей, специалисты настоятельно рекомендуют не медлить с решением этой проблемы, в первую очередь, необходимо понять, в чем причина увеличения массы тела.

О том, какие неочевидные моменты могут спровоцировать рост цифр на весах, «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт Кирилл Белан.

Гормональные проблемы

Вспомните, сколько вы знаете случаев, когда при правильном питании и активном образе жизни у ваших знакомых не получалось сбросить лишний вес. Специалист считает, что помимо оптимального расхода калорий, необходимо учитывать и гормональный баланс:

«Проблема в том, что потребление и расход энергии, а, следовательно, масса тела, регулируются с помощью сложных гормональных, нервных и метаболических механизмов», — отмечает врач.

Отсутствие качественного сна

Еще один момент, на который Белан обращает внимание, — недостаток сна.

«Это мощный стрессовый фактор, который вызывает усиленную выработку кортизола, приводит к повышению уровня инсулина и к инсулинорезистентности», — рассказал специалист.

Проблемы с кишечником

«Согласно исследованиям, потребление продуктов с клетчаткой увеличивает разнообразие микробиоты и уменьшает скорость прибавки веса независимо от потребления энергии», — отмечает Белан.