Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
54 минуты назад

3 неочевидные причины, которые мешают сбросить вес

WomanHit.ru

Врач-терапевт делится мнением по вопросу, волнующему многих женщин.

3 неочевидные причины, которые мешают сбросить вес
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

С проблемой лишнего веса сталкивается довольно большое количество людей, специалисты настоятельно рекомендуют не медлить с решением этой проблемы, в первую очередь, необходимо понять, в чем причина увеличения массы тела.

О том, какие неочевидные моменты могут спровоцировать рост цифр на весах, «Газете.Ru» рассказал врач-терапевт Кирилл Белан.

Гормональные проблемы

Вспомните, сколько вы знаете случаев, когда при правильном питании и активном образе жизни у ваших знакомых не получалось сбросить лишний вес. Специалист считает, что помимо оптимального расхода калорий, необходимо учитывать и гормональный баланс:

«Проблема в том, что потребление и расход энергии, а, следовательно, масса тела, регулируются с помощью сложных гормональных, нервных и метаболических механизмов», — отмечает врач.

Отсутствие качественного сна

Еще один момент, на который Белан обращает внимание, — недостаток сна.

«Это мощный стрессовый фактор, который вызывает усиленную выработку кортизола, приводит к повышению уровня инсулина и к инсулинорезистентности», — рассказал специалист.

Проблемы с кишечником

«Согласно исследованиям, потребление продуктов с клетчаткой увеличивает разнообразие микробиоты и уменьшает скорость прибавки веса независимо от потребления энергии», — отмечает Белан.

Если вес никак не хочет поддаваться на все ваши попытки борьбы с ним, обязательно посетите гастроэнтеролога и сдайте необходимые анализы, чтобы специалист смог поставить точный диагноз. Как говорят многие врачи, проблемы с пищеварением и в частности — с кишечником — упускает из виду и считает неважными большинство пациентов.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий