Чабрец: польза и вред для организма, свойства, действие тимьяна

Одна из самых популярных пряностей, которая отлично себя чувствует и в природе, и на грядке. А большие любители растений даже заводят горшочек с тимьяном на собственной кухне, правда выживает чабрец не у всех. Чабрец обладает рядом прекрасных свойств, его польза для организма неоспорима, но тем не менее есть и вред.

Фото: Kate Ter Haar/Flickr Kate Ter Haar/Flickr

«Рамблер» рассказывает о том, какими полезными свойствами обладает тимьян, кому он может нанести вред и как правильно использовать эту пряность.

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В чем польза чабреца

Полезные свойства чабреца объясняются веществами, входящими в его состав. Список действительно богатый:

магний,

калий,

кальций,

железо,

марганец,

медь,

цинк,

селен,

барий,

витамины С, А, группы В,

фенольные соединения,

ретиноиды.

Также в чабреце содержится много тимола, который обладает антисептическим эффектом. Олеиновая кислота помогает регулировать липидный обмен, а урсоловая кислота помогает бороться с атрофией мышечной ткани.

Какой вред может нанести чабрец

Все есть яд, и все есть лекарство, как сказал знаменитый лекарь эпохи Возрождения – Парацельс. Все зависит лишь от дозы. Умеренное потребление чабреца не нанесет серьезного вреда организму. Но если не знать никакой меры, любой, даже самый прекрасный и полезный продукт может сыграть с организмом злую шутку.

Richard North/Flickr

Если вы выпьете слишком много чая с чабрецом, будьте готовы к следующим эффектам:

бессоннице,

кошмарам,

гипогликемии при сочетании с алкоголем.

Также не рекомендуется употреблять чабрец в сочетании с некоторыми препаратами от гипертонии.

Противопоказания:

Гипертония

Беременность

Возраст до трех лет

Заболевания почек

Заболевания щитовидной железы

Аллергические реакции

Как правильно выбрать чабрец

Большой недостаток этого растения в том, что оно может поглощать вредные вещества из атмосферы. Поэтому так важно знать, где был собран чабрец. Не покупайте тимьян на рынке, но если уж решились, максимально подробно расспросите продавца, откуда он берет продукцию, которой торгует.

Еще один прекрасный вариант – собрать чабрец самостоятельно. Но это удовольствие доступно не всем, в природе нужно хорошо знать места, а также сроки цветения, и выбирать достаточно удаленные от широких магистралей поля и полянки.

Natgeokz/commons.wikimedia.org

Лучше всего вырастить чабрец на собственном участке. Тимьян неприхотлив, распространяет вокруг себя великолепный аромат, а вы точно будете знать, что он ничем не загрязнен.

Как используется чабрец

В кулинарии

Чабрец отлично сочетается со всеми блюдами из мяса. Его можно добавлять в салаты и, конечно же, супы. Точных дозировок нет, доверьтесь своим органам чувств и полагайтесь на собственные ощущения от вкуса и запаха.

В народной медицине

Настои и отвары широко применяются в народной медицине. Правда детям до трех лет они противопоказаны. Но всем, кто старше, можно рекомендовать чабрец при заболеваниях верхних дыхательных путей. Одну столовую ложку сушеного чабреца нужно заварить литром кипятка и дать немного настояться.

В косметологии

Отвар чабреца можно использовать в качестве ополаскивателя для волос и тоника для лица. Тимьян стимулирует рост волос и помогает бороться с воспалительными элементами на коже.

Стоматология