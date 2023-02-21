Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
46 минут назад

Шесть пищевых добавок для продуктивного дня

Ferra.ru

Благодаря пищевым добавкам вы можете улучшить самочувствие и поддержать здоровье. А эти шесть добавок обеспечат вас энергией и ускорят работу мозга.

Шесть пищевых добавок для продуктивного дня
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если вы ищете способы стать продуктивнее и за день выполнять больше дел, то попробуйте следующие пищевые добавки.

Витамин В12. Особенно он полезен будет для тех, кто отказался от продуктов животного происхождения: молока, мяса, сыра, яиц, рыбы. Известно, что благодаря витамину В12 можно поддерживать здоровье сердца. При недостатке витамина В12 человек испытывает усталость и перепады настроения.

Экстракт зелёного чая. В зелёном чае много антиоксидантов, что защищает человека от некоторых видов рака и замедляет старение мозга. А ещё такой чай улучшает производительность за счёт кофеина и ещё одного соединения - EGCG.

Гинкго билоба. В этой добавки содержатся активные компоненты - флавоноиды и терпеноиды. Считается, что эти вещества улучшают приток крови к мозгу и защищают его от окислительного стресса. Обычно данная добавка используется для улучшения работы мозга.

L-теанин. В сочетании с кофеином эта кислота помогает лучше сосредоточиться на важных задачах. И это доказывает исследование, опубликованное в Nutritional Neuroscience.

Коэнзим Q10 (CoQ10). Это природный антиоксидант, благодаря которому можно повысить уровень энергии. Но перед приёмом этой добавки нужно проконсультироваться с врачом.

Ашваганда. Научные исследования показали, что это растение снижает стресс.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий