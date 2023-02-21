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2 часа назад

Четыре небольших улучшения, которые помогут вам похудеть уже на этой неделе

Ferra.ru

Лето уже довольно скоро, а это значит, что настало время приводить себя в форму. Сделать это помогут несколько ежедневных привычек.

4 небольших улучшения, которые помогут похудеть уже на этой неделе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Консультант по питанию Лиза Р. Янг объяснила, какие здоровые привычки нужно как можно скорее включить в свой распорядок дня, чтобы успеть похудеть к лету. Есть всего четыре такие вещи.

Готовьте закуски заранее. Это поможет вам быстро и полезно перекусывать в любой момент.

Каждый день выполняйте физические упражнения. Главное - выберите тот вид деятельности, который вам нравится. Это может быть даже обычная прогулка. В день нужно уделять этому 30 минут.

Добавьте микроэлементы в свой рацион. Это белок, углеводы, жиры. Как отмечает WebMD, источники белка, которые особенно полезны для худеющих - это нежирное мясо, морепродукты, яйца, орехи, бобы, семена, обезжиренные молочные продукты.

Чаще готовьте дома. Благодаря этому вы сможете контролировать то, что едите.

Здоровье,Лиза Янг,
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