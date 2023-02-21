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2 часа назад

Врач-невролог назвала возраст, в котором человеку требуется меньше всего сна

Чемпионат.com

Это зависит от множества факторов.

Врач назвала возраст, в котором человеку требуется меньше всего сна
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Люди от 20 до 55 лет также нуждаются в полноценном восстановлении организма во время сна. В этот период жизни человек наиболее активен — он получает образование, строит карьеру, создаёт семью. Энергозатраты восполнятся с помощью здорового полноценного отдыха, поэтому взрослому человеку рекомендуется спать в течение семи-восьми часов.

Меньше всего времени на сон требуется людям старше 65 лет — шесть часов. У людей пожилого возраста специалисты отмечают укорочение ночного сна, поскольку организму не нужно такое активное восстановление, как раньше.

Это можно объяснить меньшей интеллектуальной и физической активностью в течение дня, а также возможностью вздремнуть в дневное время. Кроме того, у людей старше 65 лет головной мозг начинает вырабатывать меньшее количество нейромедиаторов, которые отвечают за сон.

Ещё одна причина, по которой у человека пенсионного возраста уменьшается время ночного отдыха, — наличие серьёзных заболеваний. На фоне болезни Альцгеймера, тревожных расстройств, заболеваний суставов могут возникать проблемы с глубиной сна и бессонница.

Пожилые люди чаще просыпаются по ночам. С годами граница нормы глубокого сна сдвигается, он становится более чутким и прерывистым. Именно поэтому даже негромкие звуки могут разбудить взрослого человека.

Продолжительность ночного отдыха зависит и от особенностей организма. Если в молодости человек высыпался за пять-шесть часов, то и в пожилом возрасте ему не потребуется много времени на восстановление организма ночью.

Длительность глубокого сна с годами уменьшается. Тем не менее людям старше 65 лет врачи рекомендуют спать не менее семи-восьми часов. Недостаток сна провоцирует структурные изменения в мозге, ухудшает память и повышает риск развития деменции.

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