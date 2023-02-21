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42 минуты назад

Как по лицу понять, что вы едите много сахара

Ferra.ru

Ни для кого не секрет, что сахар негативно влияет на организм в целом. Из-за него разрушаются зубы, появляется сахарный диабет и ожирение. Кроме того, кожа тоже начинает выглядеть не лучшим образом.

Как по лицу понять, что вы едите много сахара
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Плохо влияет сахар на состояние кожи из-за процесса гликирования. Начинается этот процесс тогда, когда у человека в организме сахара накапливается слишком много. Обычно такое встречается у людей с диабетом, но и у здоровых тоже.

При гликировании образуются AGE - продвинутые продукты гликирования. При накоплении этих веществ серьёзно повреждаются строительные материалы кожи, то есть эластин и коллаген.

По лицу можно легко понять, ест ли человек много сахара. На это указывают такие симптомы, как образование морщин (в особенности над верхней губой), шероховатость, сухость кожи, потеря ей эластичности. Также у человека могут появиться пигментные пятна.

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