Назван способ сделать рацион здоровым и менее калорийным

Популярный в 1990-х годах совет есть не менее пяти овощей и фруктов в день нуждается в корректировке, считает диетолог Дуэйн Меллор. Об этом сообщает Daily Mail.

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Меллор посоветовал для сохранения хорошего самочувствия каждый день употреблять в пищу минимум три овоща разного цвета, включая листовые и корнеплоды, и не более двух фруктов. Он назвал такое соотношение доступным способом сделать рацион более здоровым, менее калорийным и разнообразным, восстановить микрофлору кишечника и укрепить ментальное здоровье.

Свое мнение диетолог подкрепил ссылкой на исследования, согласно которым увеличение количества овощей в ежедневном меню заметно улучшает состояние здоровья и снижает риск развития некоторых заболеваний. Кроме того, овощи более доступны по цене, и в них меньше калорий и сахара, чем во фруктах.