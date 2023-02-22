Названы самые вредные для желудочно-кишечного тракта продукты

Нарушение в работе кишечника нередко спровоцировано несбалансированным питанием. Какие продукты не стоит включать в свой рацион, рассказала «Газете.ру» кандидат медицинских наук, диетолог и кардиолог Светлана Павличенко.

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По мнению эксперта, наибольший урон ЖКТ наносят продукты, полученные путем глубокой переработки. В них содержатся химические вещества, а полезных пищевых волокон мало. Без них сахар в кровь всасывается медленнее, появляются запоры и неприятные ощущения в кишечнике.

«Растворимые пищевые волокна в кишечнике преобразуются в защитную слизь, предохраняющую стенки кишечника от механических повреждений», – объяснила диетолог.

Развитие благотворной микрофлоры сдерживает избыток сахаросодержащих продуктов. Зато ими питаются патогенные микроорганизмы, которые могут быть причиной развития различных заболеваний. Например, жировой гепатоз.

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление добавленного сахара до 25 грамм в день», – заявила врач.

По этой же причине лучше отказаться от сладкой газировки и пакетированных соков. Если в них есть углекислый газ, то это будет раздражать слизистую оболочку кишечника, желудка и тем самым провоцировать метеоризм.

Также специалист предупредила об опасности красного мяса и продуктов из него. Злоупотребление ими повышает риск возникновения рака кишечника. Красное мясо не стоит есть чаще двух раз в неделю, считает Павлюченко, к нему обязательно стоит добавлять клетчатку (овощи).